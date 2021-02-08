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Formula 1 / Son dakika

Hamilton Kaliforniya’da elektrikli Porsche sürerken görüldü

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Hamilton Kaliforniya’da elektrikli Porsche sürerken görüldü

Lewis Hamilton, Kaliforniya'da bir elektrikli Porsche Taycan Turbo S sürerken görüntülendi.

Hamilton fanlarına yalnızca bir sonraki sezon için nasıl hazırlandığını, nasıl antrenman yaptığını ve savaşma ruhunu anlatmayı tercih ediyor. En azından, son zamanlarda sosyal mecradaki aktivitelerini buna adadı.

Ancak magazin, yedi kez dünya şampiyonunun hayatının diğer alanlarıyla da yakından ilgileniyor ve Lewis’in sadece formunu geliştirmekle meşgul olmadığını bildiriyor.

Geçen cuma günü Lewis, Los Angeles’ın ünlü Beverly Hills caddesindeki bir mücevher mağazasından çıkarken görüntülendi. Lewis’in mücevherler hakkında fazlaca bilgiye sahip olduğu uzun zamandır biliniyordu ve koleksiyonunu yenilemeye karar vermiş olması olası. Ancak nasıl türlerde ürünlere ihtiyacınız olacağını bilemezsiniz.

Daily Mail’a göre, Lewis mağazada üç saatten fazla geçirdi, fakat bizi ilgilendiren kısım bu değil.

 

Mücevher mağazasını terk ederken, Hamilton elektrikli Porche Taycan Turbo S’ine bindi ve işlerini halletmeye devam etti. Bu araç Alman markanın en yeni modellerinden bir tanesi ve bu Porsche’nin tamamen elektrik gücüyle çalışan ilk arabası. Arabanın maliyeti ise 190 bin dolardan fazla.

Mercedes’in model skalasında elektrikli arabalar da bulunuyor fakat bunlar şu an için sadece CUV formundalar, görünüşe göre Lewis biraz daha spor karakterli bir arada istemiş olmalı. Bu isteği Porsche seçimini açıklıyor çünkü Taycan Turbo S, 751 beygir motor gücüne sahip ve 2.8 saniyede saatte 100 km hıza çıkabiliyor.

Aracın ulaşabildiği maksimum hız saatte 260 kilometre, ki bu hıza zaten normal yollarda çok fazla ulaşamazsınız. Ancak bu arabayı süren kişiler, arabanın gerektiği durumda bir yarış arabası çevikliği göstereceğini bilmekten memnuniyet duyuyorlar.

Hamilton sürdürülebilirliğe olan adanmışlığını Kaliforniya’da elektrikli araba sürerken bize tekrar gösteriyor.

Çeviri: Betim Aker

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