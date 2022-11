Hamilton, kalan iki yarışta galibiyet beklemiyor

Haberi dinle

Yeni kuralların ilk sezonu, yanlış konsept seçimi nedeniyle 2010'ların hegemon gücü Mercedes için hiç de iyi geçmedi.

Sezona çok yavaş başlayan Mercedes, bir noktada sıralama turlarında son bölüme kalmakta dahi zorlanıyordu, ancak her yarış daha da güçlenen takım son iki yarıştır sezonun ilk galibiyeti için mücadele verebilecek bir konuma gelmiş vaziyette.

Kariyerinde ilk kez bir sezonu galibiyet alamadan noktalama riskiyle karşı karşıya kalan Hamilton, kalan iki yarışta rekabetçi olabileceklerini düşünmüyor.

Hamilton, "Kalan iki yarışı en iyi şekilde değerlendirmeye odaklanmış durumdayım, takım da aynı şekilde gelecek yıl rekabet edebileceğimiz bir araca sahip olduğumuzdan emin olmaya odaklandı."

"Dürüst olmak her yarış diğerleriyle aramızdaki farkın ne kadar büyük olduğuna ya da ne kadar yakın olduğumuza bir şekilde şaşırıyoruz. Dolayısıyla burada nasıl bir performans göstereceğimizi veya geçen yarıştaki kadar yakın olup olmayacağımızı bilmiyorum, olacağımızı da sanmıyorum.

"Aracın nerede çalışıp nerede çalışmayacağını biliyoruz. Sezonun en kolay yarışı olmayacağını tahmin ediyorum. Ama hava durumu gibi birçok faktör işin içine girebilir. Önümüzdeki iki yarış arasından en iyisi bu olacak, bir sonraki yarışın [Abu Dhabi] uzun düzlükler nedeniyle zor geçeceğini düşünüyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Geçtiğimiz sekiz sezonda altı şampiyonluk ve her sezon en az 9 yarış kazanan Hamilton, bu yıl ise henüz ne zafere, ne de pole pozisyonuna ulaşamadı. Çaylak sezonundan bu yana rekabetçi araçlar kullanan Hamilton'ın bu duruma yabancı olduğu söylenebilir.

Hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı sorulan Hamilton, "Dürüst olmak gerekirse, yıl boyunca pek çok kez kazanmış gibi hissettiğim anlar oldu. Beşinci olduğumuz, dördüncü olduğumuz, podyuma çıktığımız birçok yarışın ardından hepimiz çok mutlu olduk, 'vay be, neredeyse kazanmış gibi hissediyorum' dedik. Yolculuğun en önemli kısmı buydu."

"Bence bu yılın kazananları biziz. Elbette dışarıdan böyle görünmüyor, ancak takımdaki herkes derinlere indi, herkes her şeyini ortaya koydu. Hiç kimse pes etmedi, herkes ön planda olmamaktan kaynaklanan duygularının üstesinden geldi. Bu nedenle takımla gerçekten gurur duyuyorum. Bu duygu, tüm yarışları kazanmaktan bile daha güçlü." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sezonun ikinci yarısı belli derecede vites arttıran Mercedes, bitime iki yarış kala takımlar şampiyonasında Ferrari'nin sadece 40 puan arkasıda.

Takımın şampiyonayı ikinci sırada bitirmesini isteyip istemediği sorusuna Hamilton," Bu tabii ki benim karar vereceğim bir konu değil, karar Toto'ya ait."

"Takım ve fabrikadaki herkes için primlerin ne kadar önemli olduğunu biliyorum, özellikle de enerji fiyatlarının tavan yaptığı, Birleşik Krallık'ta yaşam maliyetlerinin hızla arttığı bir dönemde."

"Gerçekçi olmak gerekirse, Ferrari yılın büyük bölümünde harika bir araca sahipti, geçen hafta sonu ne oldu bilmiyorum ama büyük olasılıkla bu hafta sonu yine en önde olacaklar, ama kim bilir. Yani onları yenmek kolay değil. Ama eğer başarırsak, bence bu oldukça şaşırtıcı bir geri dönüş olur."

"Ar&Ge ve diğer açılardan yukarıda bitirmenin tam sonuçlarını bilmiyorum, ancak daha geride bitirirseniz, ikinci yerine üçüncü olursanız, rüzgar tünelinde daha fazla zamanınız olur. Mühendisler bunu isteyip istemediklerini size söyleyebilirler." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Son olarak geçen sene şampiyonluk mücadelesi verdiği Max Verstappen'in sezonunu değerlendiren Hamilton, "Max'in bu yıl yaptıklarını her yönüyle inceleyecek zamanım olduğunu söyleyemem ama bence harika bir iş çıkardı. Yapması gereken her şeyi yaptı. Takım ona harika bir araba sağladı ve o da hemen hemen her hafta sonu görevini yerine getirdi. Dolayısıyla yaptığı işle gurur duyabilir."

"Önümüzdeki iki yarışta daha fazla yarış kazanma şansı var, bu yüzden onu durduramazsak ya da Ferrari onu durduramazsa kırdığı rekoru (bir sezonda en çok yarış kazanma rekoru) daha da ileri götürebilir. Söyleyecek fazla bir şey yok. Harika bir iş çıkardı." dedi.