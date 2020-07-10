Hamilton, Kaepernick temalı kaskın sonuçları konusunda uyarılmış

Son aylarda tüm dünyada yaşanan ırkçılığa karşı protestolarda Hamilton, F1 dünyasında öncü isim konumunda.

Sezonun ilk yarışı Avusturya GP öncesinde Hamilton ve 13 pilot, 2016'da ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmek için diz çöken Amerikalı futbolcu Colin Kaepernick gibi diz çöktüler. Yarışın ardından konuşan Hamilton, 2016 Amerika GP'de Kaepernick temalı bir kask kullanmayı planladığını ancak "susturulması" sonucu bunu yapamadığı için pişmanlık duyduğunu söylemişti.

Bu hafta sonu yapılacak Steiermark GP öncesinde konuşan Hamilton, o yarış öncesinde üst düzey isimler tarafından yapacaklarının olası sonuçları konusunda uyarıldığını söyledi.

Hamilton, "Dışarıdan, Amerika'da gerçekten çok yükseklerde bulunan birisi tarafından bunu yapmak için doğru zaman olmadığı konusunda tavsiye aldım. Bunu yapmamın muhtemel sonuçları olacaktı. Bu yüzden yapmamamı önerdi."

"Buna başka kim dahil olmuştu hatırlamıyorum. Bu önemli değil. Colin için hazırladığım o kaskım hâlâ duruyor. Bu konuyu Colin'le konuştum ve bana çok destek verdi. Bunu geçen hafta sonu yapabildiğim için minnettarım ve onun başlatmış olduğu, bugün birçok insan tarafından desteklenen hareketi desteklemeye devam edeceğim." dedi.

Hamilton, yarışlardan önce diz çökmeye devam edip etmeyeceğini bilmediğini, bundan böyle önemli olan şeyin ırkçılığın durdurulması için görüşmelerin devam etmesi olduğunu söyledi.

Hamilton, "Bu hafta sonu, geçen hafta bunu yapmak için boşluk bulduğumuz milli marş töreninden önce benzer boşluğun olacağını sanmıyorum. Takımlardan birisinin tamamının diz çöktüğünü görmek gerçekten cesaret vericiydi. Sanırım Red Bull takımıydı. Red Bull araçlarından birisinin etrafındaki takım diz çöktü ve bu harikaydı."

"Eğer fırsat olursa ben ve takımım bir şeyler yapabiliriz. Zaman önemli. Yarıştan önce çok zaman olmuyor. Ancak bana göre önemli olan şey insanların bu tür şeylere zaman ayırdıktan sonra her şeyin normalmiş gibi devam etmemesi."

"Gerçekten konuşmaya, farkındalık yaratmaya ve değişiklik için zorlamaya devam etmek zorundayız."

"Bu konu birkaç haftada değişmeyecek. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tekrar diz çökme ihtimalini reddetmiyorum. İşimi olumsuz etkilemeden bunu yapabilecek fırsatı bulduğumda yine diz çökeceğim." dedi.

Avusturya yarışından önce 20 pilot "End Racism" yazılı ırkçılığı bitirme temalı tişört giyerken 6 pilot diz çökmek istemedi.

Grand Prix Pilotlar Birliği, her pilotun istediği gibi davranmakta özgür olacağını söylemişti. Daniil Kvyat, Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz Jr., Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen diz çökmeyen isimler oldular.

Bu isimler genel olarak ülkelerinde bu eylemin yanlış olabileceğini ifade ettiler ve önemli olanın akıma destek vermek olduğunu söylediler.