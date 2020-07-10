Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1 devam ediyor . . .
Canlı takip et
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
139 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Kaepernick temalı kaskın sonuçları konusunda uyarılmış

paylaşım
yorumlar
Hamilton, Kaepernick temalı kaskın sonuçları konusunda uyarılmış
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik
10 Tem 2020 07:49

Lewis Hamilton, 2016'da Colin Kaepernick'i destekleyeceği bir kaskla yarışması planlarını gelen uyarılar konusunda iptal etmek zorunda kaldığını söyledi.

Son aylarda tüm dünyada yaşanan ırkçılığa karşı protestolarda Hamilton, F1 dünyasında öncü isim konumunda.

Sezonun ilk yarışı Avusturya GP öncesinde Hamilton ve 13 pilot, 2016'da ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmek için diz çöken Amerikalı futbolcu Colin Kaepernick gibi diz çöktüler. Yarışın ardından konuşan Hamilton, 2016 Amerika GP'de Kaepernick temalı bir kask kullanmayı planladığını ancak "susturulması" sonucu bunu yapamadığı için pişmanlık duyduğunu söylemişti.

Bu hafta sonu yapılacak Steiermark GP öncesinde konuşan Hamilton, o yarış öncesinde üst düzey isimler tarafından yapacaklarının olası sonuçları konusunda uyarıldığını söyledi.

Hamilton, "Dışarıdan, Amerika'da gerçekten çok yükseklerde bulunan birisi tarafından bunu yapmak için doğru zaman olmadığı konusunda tavsiye aldım. Bunu yapmamın muhtemel sonuçları olacaktı. Bu yüzden yapmamamı önerdi."

"Buna başka kim dahil olmuştu hatırlamıyorum. Bu önemli değil. Colin için hazırladığım o kaskım hâlâ duruyor. Bu konuyu Colin'le konuştum ve bana çok destek verdi. Bunu geçen hafta sonu yapabildiğim için minnettarım ve onun başlatmış olduğu, bugün birçok insan tarafından desteklenen hareketi desteklemeye devam edeceğim." dedi.

 

Hamilton, yarışlardan önce diz çökmeye devam edip etmeyeceğini bilmediğini, bundan böyle önemli olan şeyin ırkçılığın durdurulması için görüşmelerin devam etmesi olduğunu söyledi.

Hamilton, "Bu hafta sonu, geçen hafta bunu yapmak için boşluk bulduğumuz milli marş töreninden önce benzer boşluğun olacağını sanmıyorum. Takımlardan birisinin tamamının diz çöktüğünü görmek gerçekten cesaret vericiydi. Sanırım Red Bull takımıydı. Red Bull araçlarından birisinin etrafındaki takım diz çöktü ve bu harikaydı."

"Eğer fırsat olursa ben ve takımım bir şeyler yapabiliriz. Zaman önemli. Yarıştan önce çok zaman olmuyor. Ancak bana göre önemli olan şey insanların bu tür şeylere zaman ayırdıktan sonra her şeyin normalmiş gibi devam etmemesi."

"Gerçekten konuşmaya, farkındalık yaratmaya ve değişiklik için zorlamaya devam etmek zorundayız."

"Bu konu birkaç haftada değişmeyecek. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tekrar diz çökme ihtimalini reddetmiyorum. İşimi olumsuz etkilemeden bunu yapabilecek fırsatı bulduğumda yine diz çökeceğim." dedi.

Avusturya yarışından önce 20 pilot "End Racism" yazılı ırkçılığı bitirme temalı tişört giyerken 6 pilot diz çökmek istemedi.

Grand Prix Pilotlar Birliği, her pilotun istediği gibi davranmakta özgür olacağını söylemişti. Daniil Kvyat, Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz Jr., Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen diz çökmeyen isimler oldular.

Bu isimler genel olarak ülkelerinde bu eylemin yanlış olabileceğini ifade ettiler ve önemli olanın akıma destek vermek olduğunu söylediler.

Sonraki haber
Vettel, Racing Point seçeneğini reddetmiyor

Önceki haber

Vettel, Racing Point seçeneğini reddetmiyor

Sonraki haber

Ricciardo: "İlk beşe yakınız"

Ricciardo: "İlk beşe yakınız"

Çok Okunanlar Bugün

Canlı Anlatım: Steiermark GP 1. antrenman seansı
Formula 1 / Formula 1
23dk

Canlı Anlatım: Steiermark GP 1. antrenman seansı

Hamilton, Red Bull'u uyardı: "Akıl oyunlarının işe yaramadığını öğrenecekler"
Formula 1 / Formula 1
46dk

Hamilton, Red Bull'u uyardı: "Akıl oyunlarının işe yaramadığını öğrenecekler"

Seidl: "Cumartesi günü fırtına olursa sıralama yapılmayacak!"
Formula 1 / Formula 1
18dk

Seidl: "Cumartesi günü fırtına olursa sıralama yapılmayacak!"

Red Bull, izin verilmesinin ardından kendi DAS sistemini tasarlıyor
Formula 1 / Formula 1
12dk

Red Bull, izin verilmesinin ardından kendi DAS sistemini tasarlıyor

Magnussen: "Düzlüklerde henüz neden kaynaklandığını bilmediğimiz bir yavaşlık var"
Formula 1 / Formula 1
29dk

Magnussen: "Düzlüklerde henüz neden kaynaklandığını bilmediğimiz bir yavaşlık var"

Hamilton, Kaepernick temalı kaskın sonuçları konusunda uyarılmış
Formula 1 / Formula 1
1s

Hamilton, Kaepernick temalı kaskın sonuçları konusunda uyarılmış

Vettel, Racing Point seçeneğini reddetmiyor
Formula 1 / Formula 1
1s

Vettel, Racing Point seçeneğini reddetmiyor

Wolff: "Red Bull'la mücadelede kılıçlar çekildi"
Formula 1 / Formula 1

Wolff: "Red Bull'la mücadelede kılıçlar çekildi"

Son Haberler

Resmi: Mugello, 2020 F1 takvimine girdi, Rusya GP onaylandı!
Formula 1 / Formula 1
2dk

Resmi: Mugello, 2020 F1 takvimine girdi, Rusya GP onaylandı!

Wolff: "Red Bull'la mücadelede kılıçlar çekildi"
Formula 1 / Formula 1
5dk

Wolff: "Red Bull'la mücadelede kılıçlar çekildi"

Seidl: "Cumartesi günü fırtına olursa sıralama yapılmayacak!"
Formula 1 / Formula 1
18dk

Seidl: "Cumartesi günü fırtına olursa sıralama yapılmayacak!"

Canlı Anlatım: Steiermark GP 1. antrenman seansı
Formula 1 / Formula 1
23dk

Canlı Anlatım: Steiermark GP 1. antrenman seansı

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Canlı Anlatım: Steiermark GP 1. antrenman seansı

23dk
2
Formula 1

Hamilton, Red Bull'u uyardı: "Akıl oyunlarının işe yaramadığını öğrenecekler"

46dk
3
Formula 1

Seidl: "Cumartesi günü fırtına olursa sıralama yapılmayacak!"

18dk
4
Formula 1

Red Bull, izin verilmesinin ardından kendi DAS sistemini tasarlıyor

12dk
5
Formula 1

Magnussen: "Düzlüklerde henüz neden kaynaklandığını bilmediğimiz bir yavaşlık var"

29dk

Son Videolar

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler 06:18
Formula 1

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar 03:12
Formula 1

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640 02:36
Formula 1

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler 05:49
Formula 1

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları

Son Haberler

Resmi: Mugello, 2020 F1 takvimine girdi, Rusya GP onaylandı!
F1

Resmi: Mugello, 2020 F1 takvimine girdi, Rusya GP onaylandı!

Wolff: "Red Bull'la mücadelede kılıçlar çekildi"
F1

Wolff: "Red Bull'la mücadelede kılıçlar çekildi"

Seidl: "Cumartesi günü fırtına olursa sıralama yapılmayacak!"
F1

Seidl: "Cumartesi günü fırtına olursa sıralama yapılmayacak!"

Canlı Anlatım: Steiermark GP 1. antrenman seansı
F1

Canlı Anlatım: Steiermark GP 1. antrenman seansı

Magnussen: "Düzlüklerde henüz neden kaynaklandığını bilmediğimiz bir yavaşlık var"
F1

Magnussen: "Düzlüklerde henüz neden kaynaklandığını bilmediğimiz bir yavaşlık var"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.