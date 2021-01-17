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Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın eski jeti yeniden satılığa çıkarıldı

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Hamilton'ın eski jeti yeniden satılığa çıkarıldı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Daha önce Lewis Hamilton'a ait olan jet, yedi kez dünya şampiyonunun satışından birkaç yıl sonra yeniden satılığa çıkarıldı.

Lewis Hamilton, çevreye yardım etmeye çalışırken yaşam tarzında değişikliğe gitmiş ve karbon salınımını en aza indirme hedefiyle, 2019'un sonbaharında özel jetini satmıştı.

Bombardier Challenger 605 markalı jet, 10 yolcu kapasitesine sahip ve benzersiz şekilde bordo rengini taşıyor.

Satış, Canal + kanalının bir parçası olan gazeteci Julien Fabreu tarafından keşfedildi.

Şu anda jet 8,95 milyon dolarlık "indirimli" fiyatıyla Monako'da satışa sunulmuş vaziyette.

Jet, Hamilton'a ait olduğunda yedi kez dünya şampiyonunun tam adının baş harflerine karşılık gelen (Lewis Carl Davidson Hamilton) G-LCDH plakasına sahipti.

Hamilton bu jeti ilk kez 2013 kullandı ve sadece kişisel olarak değil, sosyal yardımlar için de kullanıldı.

Hamilton ayrıca jeti satmasından kısa bir süre sonra vegan oldu ve 2019'da hayvansal ürün içermeyen hamburger restoranı açtı.

El jet privado de Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

El jet privado de Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
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Fotoğraf: XPB Images

El jet privado de Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

El jet privado de Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
2/10

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton
3/10

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton
4/10

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton
5/10

El jet privado de Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

El jet privado de Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
6/10

Fotoğraf: XPB Images

El jet privado de Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

El jet privado de Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
7/10

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton
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Lewis Hamilton

Lewis Hamilton
9/10

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton
10/10
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Luis Ramírez

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