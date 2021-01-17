Hamilton'ın eski jeti yeniden satılığa çıkarıldı

Lewis Hamilton, çevreye yardım etmeye çalışırken yaşam tarzında değişikliğe gitmiş ve karbon salınımını en aza indirme hedefiyle, 2019'un sonbaharında özel jetini satmıştı.

Bombardier Challenger 605 markalı jet, 10 yolcu kapasitesine sahip ve benzersiz şekilde bordo rengini taşıyor.

Satış, Canal + kanalının bir parçası olan gazeteci Julien Fabreu tarafından keşfedildi.

Şu anda jet 8,95 milyon dolarlık "indirimli" fiyatıyla Monako'da satışa sunulmuş vaziyette.

Jet, Hamilton'a ait olduğunda yedi kez dünya şampiyonunun tam adının baş harflerine karşılık gelen (Lewis Carl Davidson Hamilton) G-LCDH plakasına sahipti.

Hamilton bu jeti ilk kez 2013 kullandı ve sadece kişisel olarak değil, sosyal yardımlar için de kullanıldı.

Hamilton ayrıca jeti satmasından kısa bir süre sonra vegan oldu ve 2019'da hayvansal ürün içermeyen hamburger restoranı açtı.