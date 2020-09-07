Hamilton, İtalya'da dik çökme seremonisini neden kaçırdığını açıkladı

F1, Britanya GP'den bu yana yarışlardan önce pilotlara ırkçılığa karşı duygu düşüncelerini ifade edebilecekleri bir fırsat veriyor. Resmi programda yer alan bu arada pilotlardan isteyen diz çökerek ya da farklı şekillerde düşüncelerini ifade ediyorlar.

Formula 1'deki tek siyahi pilot olan Hamilton, ırkçılığa karşı duruş konusunda lider isim olsa da Pazar günkü organizasyonda yer almadı.

Ferrari'den Sebastian Vettel'in de bu etkinliğe katılmamasıyla etkinlikte iki boş yer oldu. Hamilton, milli marş törenine her zamanki gibi siyah "Black Lives Matter" tişörtüyle yetişti.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, son hazırlıklar için garaja dönmesinin ardından zamanlamada yaptıkları hata nedeniyle organizasyona yetişemediğini söyledi.

Hamilton, "Zamanlamayla alakalı bir hataydı. Bizim garaj en uzak mesafede. Scooterla gittim ancak zamanım yetmedi. Zamanında ayrıldığımı düşünmüştüm. Genelde ne zaman ayrılmam gerektiği bana bildiriliyor."

"Bana söylediklerinde garajdan ayrılıp geldim ancak ben gelene kadar diz çökme işlemi bitmişti."

"Evet, bunu kaçırdım ancak dünyanın sonu değil."

"Takımımın diz çökmeye devam ettiğini gördüm. Bunu görmek harikaydı. Bir sonraki sefer zamanı daha iyi ayarlamaya çalışacağız."

"Bu kadar uzak olan yerlerde muhtemelen garaja dönmeyeceğim. Geçmişte, daha yakın bir yerlerde yakın tuvalet oluyordu." dedi.

F1, pilotların daha rahat ve düzenli bir şekilde ırkçılık karşıtı gösterileri yapabilmeleri için resmi programa 10 dakikalık ekstra bir bölüm eklemişti.