Hamilton: "İster inanın ister inanmayın, pist üstünde zorluyordum"

Pole pozisyonundan yarışa başlayan Hamilton, pit stop haricinde yerini çok rahat bir şekilde korudu ve son birkaç tur kala pite gelmesine rağmen 8 sn nin üstünde farkla yarışı kazandı.

Son turlarda yeni lastik için pite gelen Hamilton, bunu değerlendirdi ve en hızlı turu atarak ekstra 1 puanın da sahibi oldu.

Yarışın ardından podyum töreni öncesinde konuşan Hamilton, "İster inanın, ister inanmayın özellikle sonundaki hızlı tur için pist üstünde zorladım. Yönetime ve fabrikadaki herkese büyük tebrikler. Ve özellikle motor bölümündeki arkadaşlara daha büyük tebrikler çünkü HPP bu güç ünitesini geliştirme konusunda harika bir iş çıkardı."

"Dürüst olmam gerekirse burası favori yarışlarımdan birisi. Yarış içerisinde kendi başıma olduğum dönemde farklı bir mücadele oluyor. Harika performansa sahiptik ancak dediğim gibi takımdaki harika insanlar olmadan bunu başaramazdım. Harika pit stoplar yaptılar, harika strateji uyguladılar."

"Yarışın sonunda doğru olan şeyi yaptılar. Uzun zamandır orta lastikleri idare ediyordum. Bu açıdan sonunda yeni lastiklere geçerek o puanı almak harikaydı." dedi.

Hamilton, art arda aldığı iki zaferin ardından şampiyonada liderliğe yükseldi. Hamilton, "Evet, artık mücadeleye yeniden ortak olduk. İlk yarışta hazır olmadığım birkaç yumruk yedim ancak yeniden odaklandım. Her yarıştan sonra bunu yapmaya çalışıyorum. Son iki yarış harikaydı ve bu hafta sonu baştan sona iyi geçti. Bu şekilde devam etmeye çalışmalıyız." dedi.