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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "İstanbul Park'ta sürüş yapmak eğlenceli olacak"

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Hamilton: "İstanbul Park'ta sürüş yapmak eğlenceli olacak"
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, Editör

Mercedes F1 pilotu Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prxi'sine ev sahipliği yapacak İstanbul Park'ta sürüş yapmanın eğlenceli olacağını düşünüyor.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, daha önce Türkiye'de pole pozisyonu kazanamasa bile yarış kazanan bir kaç isimden bir tanesi.

İngiliz pilot, 2010'daki yarışta Jenson Button'ın önünde zafere ulaşmayı başarmıştı.

Bu hafta sonu kazanması halinde şampiyon olacak olan İngiliz pilot, İstanbul Park'ta sürüş yapmanın çok keyifli olacağını belirtti.

35 yaşındaki altı kez dünya şampiyonu, "Burada yarışmanın nasıl bir şey olduğunu hemen hemen hiç hatırlamıyorum. Buradaki zaferimin üzerinden on yıl geçti! Red Bull Racing sürücüleri birbirleriyle çarpıştığı için şanslıydık. Zaten o zamanlar pist etkileyiciydi ve bugünün araçları ile, ki bunlar Formula 1 tarihindeki en hızlı araçlar, sürüş yapmak tek kelimeyle harika olacak."

"Daha geniş lastikler ve çok daha fazla yere basma gücü ile sekizinci virajda yüksek süratlere ulaşılabilir."

"Daha önce orayı tam gaz geçtik mi hatırlamıyorum. Sekizinci viraj oldukça dar ve ortasına geldiğimizde bir an için ayağımızı gaz pedalından kaldırmak zorunda kaldık. Pistin o kısmı için aracımızda yeterli yere basma gücü yoktu, ancak Red Bull Racing orayı tam gaz geçebilirdi." dedi.

Yüksek suratlere ulaşıldığı için sürücülerin boyunları ciddi şekilde zorlanacak. Bundan ötürü bazıları boyun desteği kullanabilir.

Hamilton böyle bir planı olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hayır, ama boyun kaslarıma o kadar odaklanmadım. Yani yükler karşısında ne kadar iyi olacaklarını görmek ilginç olacak. Ayrıca hiç yumuşatıcı bir destek kullanmadım ve kullanmayı planlamıyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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