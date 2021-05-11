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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde Verstappen hakkında çok şey öğrenmiş

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Lewis Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde uzun süre boyunca arkasında bulunduğu Max Verstappen hakkında çok şey öğrendiğini söyledi ancak bu derslerin ne olduğunu açıklamadı.

Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde Verstappen hakkında çok şey öğrenmiş

Hamilton, 2021 sezonunda dördüncü kez rakibi Verstappen'le tekerlek tekerleğe mücadele etti.

Mercedes sürücüsü yarışa pole pozisyonundan başlamış olsa da, Verstappen ilk virajda İngiliz sürücüyü geçmeyi başardı ve liderliğini eline aldı.

Hamilton sonrasında tam 24 tur boyunca Hollandalı sürücüyü takip etti ve sürekli olarak DRS bölgesine girip çıktılar.

Ancak Mercedes, çift pit stop stratejisi tercih etti ve Hamilton, son bölümde aradaki farkı kapatarak galibiyete uzanan taraf oldu.

Pazar akşamı yarıştan sonra basına konuşan Hamilton şu ifadeleri kullandı: ''İçinde bulunduğumuz mücadeleyi çok seviyorum. Onları yarışın sonunda, bu kadar yakından takip edebileceğimizden emin değildim.''

''Görüldüğü üzere, startımız pek de ideal değildi ve bunu değerlendirip, gelecekte neleri daha iyi yapabileceğimizi göreceğiz.''

''Ancak birinci virajı geçer geçmez, 'Tamam, şimdi farklı bir moda geçelim' dedim. Aslında, çok iyi bir gün geçirdim.''

Hamilton, bu yarışta rakibi Verstappen hakkında çok şey öğrendiğini de ekledi.

''Bu gerçekten iyi bir gündü. Bugün Max hakkında çok şey öğrendim, belki de diğer yarışlarda öğrendiklerime baktığımda, bugün çok daha fazlasını öğrendim."

Bu çıkarımlarının ne olduğunu paylaşmak ister mi diye sorulan İngiliz pilot güldü ve, ''Hayır, çok değil.'' cevabını verdi ve ekledi: "Pistte diğer sürücülülerle birlikteyken, farklı şeyleri görebiliyorsunuz ve yakından takip edebiliyorsunuz.''

''Görüldüğü üzere yarışta Max'ı yakından takip ediyordum. Aracı ve aracını nasıl kullandığı hakkında çok şey öğrendim. Bu açıdan, iyi bir gündü, tüm takımımız harika bir iş çıkardı.''

''Gece geç saatlere kadar stratejimizi tartışmak için buradaydık. Bu konudaki tüm olasılıkları araştırmıştık. Tabii ki bunu pist üstünde de yapmalıydım. Aradaki 20 küsür saniye farkı kapatmak kolay değildi ancak sanırım sonunda doğru işi başardık.''

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, talk in Parc Ferme

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, talk in Parc Ferme

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Pazar gününün sonucunda, Hamilton ilk dört yarışta toplam 94 puan almış oldu ve bu İngiliz pilotun şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcı oldu.

Yedi kez dünya şampiyonu, Barselona'daki yarış hafta sonunda 100. pole pozisyonunu almış olsa da, her yarışa en iyi performansını göstermeye devam edeceğini ve Verstappen'i arkada tutmayı umduğunu söyledi.

''Her yıl, sürekli olarak gelişmeye çalışıyorum.''

''Red Bull, inanılmaz güçlü başladı. Max'ın, hatta ikisinin de şampiyonluk kazanabilecek kapasitede bir aracı ve şampiyonayı kazanma fırsatları var. Aynı şekilde bizim de var.''

''Bunu yapmak için her şeyimizi ortaya koyacağız, sadece ben değil, tüm takım olarak en iyi performansımızı hem hafta içlerinde, hem de hafta sonlarında ortaya koyacağız. Yoksa, onlar yenecek.''

Hamilton şu anda şampiyonada Verstappen'in tam 14 puan önünde bulunuyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise, yarış başında Verstappen'in agresif hareketini açıkladı.

Hamilton'un pistin sol tarafında kalma kararının, Verstappen'e geçiş yapma şansı fırsatı verdiğini söyleyen Wolff, "İki pilotumuz tek bir çizgide kalarak birbirlerine yardım etmeye çalıştılar."

''Bu yüzden, dışarı kısımda kalan kaybeden kişi oluyor.''

''Bu geçiş zordu, ancak anormal değildi. Bu yüzden de normal bir durum. Birbirlerine temas etmediler. En azından hiç yere basma gücü ve parça kaybetmedik.'' dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Lewis Hamilton , Max Verstappen
Editör Alex Kalinauckas

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