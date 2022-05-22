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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Hamilton, İspanya GP'de günün pilotu seçildi

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2022 İspanya Grand Prix'sinde taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Hamilton, İspanya GP'de günün pilotu seçildi
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İngiliz pilot, beşinci altıncı sıradan başladığı yarışın ilk turunda Kevin Magnussen'in temasıyla lastik patlatmış ve en geriye düşmüştü.

Sonrasında güçlü bir tempo yakalayan Hamilton, dördüncü sıraya kadar yükseldi. Son bölümde yaşadığı soğutma sorunlarıyla da tempo düşürmek zorunda kaldı.

Sonuç olarak beşinci sırada finiş gören İngiliz pilot, taraftarlar tarafından bu yıl ilk kez günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn  Monaco Charles Leclerc
Saudi Arabia Suudi Arabistan  Monaco Charles Leclerc
Australia Avustralya  Monaco Charles Leclerc
Italy Emilia Romagna   Max Verstappen
United States Miami   Max Verstappen
Spain İspanya  Lewis Hamilton

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 34
 Sebastian Vettel 20
 Lewis Hamilton 10
 Charles Leclerc 10
 Daniel Ricciardo 9
 Sergio Pérez 8
 Valtteri Bottas  6
 Lando Norris 5
 Fernando Alonso 4
 Kimi Räikkönen 5
 Pierre Gasly 3
Thailand Alexander Albon 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
Spain Carlos Sainz 1
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