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Hamilton, İspanya GP'de günün pilotu seçildi
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2022 İspanya Grand Prix'sinde taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
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İngiliz pilot, beşinci altıncı sıradan başladığı yarışın ilk turunda Kevin Magnussen'in temasıyla lastik patlatmış ve en geriye düşmüştü.
Sonrasında güçlü bir tempo yakalayan Hamilton, dördüncü sıraya kadar yükseldi. Son bölümde yaşadığı soğutma sorunlarıyla da tempo düşürmek zorunda kaldı.
Sonuç olarak beşinci sırada finiş gören İngiliz pilot, taraftarlar tarafından bu yıl ilk kez günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Charles Leclerc
|Suudi Arabistan
|Charles Leclerc
|Avustralya
|Charles Leclerc
|Emilia Romagna
|Max Verstappen
|Miami
|Max Verstappen
|İspanya
|Lewis Hamilton
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|34
|Sebastian Vettel
|20
|Lewis Hamilton
|10
|Charles Leclerc
|10
|Daniel Ricciardo
|9
|Sergio Pérez
|8
|Valtteri Bottas
|6
|Lando Norris
|5
|Fernando Alonso
|4
|Kimi Räikkönen
|5
|Pierre Gasly
|3
|Alexander Albon
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Carlos Sainz
|1
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