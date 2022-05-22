Hamilton, İspanya GP'de günün pilotu seçildi

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İngiliz pilot, beşinci altıncı sıradan başladığı yarışın ilk turunda Kevin Magnussen'in temasıyla lastik patlatmış ve en geriye düşmüştü.

Sonrasında güçlü bir tempo yakalayan Hamilton, dördüncü sıraya kadar yükseldi. Son bölümde yaşadığı soğutma sorunlarıyla da tempo düşürmek zorunda kaldı.

Sonuç olarak beşinci sırada finiş gören İngiliz pilot, taraftarlar tarafından bu yıl ilk kez günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler

Grand Prix Günün pilotu Bahreyn Charles Leclerc Suudi Arabistan Charles Leclerc Avustralya Charles Leclerc Emilia Romagna Max Verstappen Miami Max Verstappen İspanya Lewis Hamilton

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı Max Verstappen 34 Sebastian Vettel 20 Lewis Hamilton 10 Charles Leclerc 10 Daniel Ricciardo 9 Sergio Pérez 8 Valtteri Bottas 6 Lando Norris 5 Fernando Alonso 4 Kimi Räikkönen 5 Pierre Gasly 3 Alexander Albon 3 Romain Grosjean 3 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1 Carlos Sainz 1