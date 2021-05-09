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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Hamilton, İspanya GP zaferi ardından takımına “iyi düşünülmüş strateji” için teşekkür etti

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Lewis Hamilton, İspanya’da Max Verstappen’i 22 saniye farkla geçerek galibiyete ulaşmasının ardından takımına “iyi düşünülmüş strateji” için teşekkür etti.

Hamilton, İspanya GP zaferi ardından takımına “iyi düşünülmüş strateji” için teşekkür etti

İspanya Grand Prix’sinde Lewis Hamilton’ın hatasız sürüşü ve Mercedes’in başarılı stratejisinin kombinasyonu Alman takıma zaferi getirdi. Yarışa pole pozisyonundan başlayan 7 kez dünya şampiyonu istediği gibi bir start alamadı ve ilk virajda Max Verstappen’e geçildi. Fakat, erken bir pit stop ile yarışın son bölümünde Hollandalı pilotun önüne geçmeyi başardı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu yarış hafta sonunda 100. pole pozisyonunu alarak bir kez daha tarih yazan Hamilton, pilot sıralamalarında da böylece rakibi ile olan farkı 14 puana çıkarmış oldu.

Kıyasıya geçen yarışın ardından Hamilton verdiği demeçte şöyle konuştu: “Çok yakın bir starttı. Açıkçası pistin sağ tarafında biraz kauçuk vardı ve Red Bull harika bir start aldı.”

“Sonrasında sadece onu yakalamaya çalışıyordum ve uzun bir süre çok yakındım. Açıkçası bunu yaparken lastiklerimi ne kadar koruyabileceğimden emin değildim.”

“Ancak onları bir şekilde korumayı başardım. 20 saniye geriden gelmek gerçekten uzun bir yoldu ama bu iyi bir riskti, gerçekten harika bir stratejiydi.”

Hamilton, damalı bayraktan sonra Mercedes'in F1 strateji şefi James Vowles'a takım radyosu üzerinden teşekkür etti ve takımın her zaman iki pit stoplu bir strateji tercih etme ihtimali için ne olur ne olmaz bir set orta lastik mevcut tutmayı planladıklarını açıkladı.

“Hafta sonu boyunca çift pit stop planımız, iki set orta lastiğimiz olduğundan emin olmaktı.”

“Tek pit stop potansiyel olarak daha iyi gözükse de buradaki deneyimimden tek pit stop yapmanın çok zor olacağını biliyordum. Bugün istediğimiz hıza ulaşır ulaşmaz, onu geçmem gerektiğini biliyordum.”

Hamilton, 42. turda Verstappen’le arasındaki farkı yarım saniyeye indirmişken takım tarafından ikinci kez pite çağırıldı.

7 kez dünya şampiyonu, o sırada Verstappen’i geçmek için takım talimatlarına uyup uymamak konusunda ikilemde kaldığını itiraf etti.

“Tam onu geçmek için bir fırsatım olacaktı ama bunu deneyemeden beni pite çağırdılar.”

“Kendimle biraz tartıştım, pite mi girecektim yoksa bunu görmezden gelip devam mı edecektim? Takımın dediğini yaptım çünkü onlara çok güveniyorum.”

“Takım unutulmaz bir iş çıkardı. Ne gündü ama!"

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Selin Elif Köse

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