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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, isminin Silverstone düzlüğüne verilmesine "inanamıyor"

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Hamilton, isminin Silverstone düzlüğüne verilmesine "inanamıyor"
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, Editör

Lewis Hamilton kendini adının Silverstone düzlüklerinden birine verilmiş olmasının kendisini hem heyecanlandırdığını hem de şaşırttığını söyledi.

İngiliz Yarış Sürücüleri Kulübü (BRDC), Abu Dabi Grand Prix hafta sonunda Silverstone'un start düzlüğüne yedi kez dünya şampiyona olan Hamilton'ın adının verileceğini açıkladı. Daha önce hiçbir pilotun adı Silverstone pistinin herhangi bir yerine verilmemişti.

Yas Marina'da BRDC başkanı David Coulthard tarafından bu konuyla ilgili bilgilendirilen Hamilton, yedinci dünya şampiyonu unvanı kazandığı ve 2020 sezonu boyunca elde ettiği başarılar için iki BRDC Altın Yıldızı daha kazanmış oldu (toplamda 17 tane).

Hamilton Straight (Hamilton Düzlüğü) hakkında konuşan 35 yaşındaki pilot “Vay canına, bu çılgınca! Ne söyleyeceğimi dahi bilmiyorum."

"Silverstone'u izlediğimi, [Nigel] Mansell'i izlediğimi, o inanılmaz kalabalığı gördüğümü hatırlıyorum ve bunu her yıl yaşıyorum. Kalbime dokunan bir şey bu."

"Bu çok gurur verici bir an. Gerçekten inanamıyorum. Bunun için minnettarım, beni destekleyen herkese içten teşekkür ediyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, basın toplantısında

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, basın toplantısında

Fotoğraf: FIA Pool

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance, leaves the garage

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance, leaves the garage

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Umarım en azından burada yarıştığım süre zarfında ve sonrasında BRDC İLE Britanyalıların gurur duymaya devam etmelerini sağlayabilirim."

Hamilton, Britanya Grand Prix'sini yedi kez kazandı ve bunlardan altısı, şu anda kendi adını taşıyan pist düzlüğündeyken geldi.

BRDC Altın Yıldızları hakkında da  konuşan Hamilton: “Her yıl BRDC'den bu inanılmaz hediyeyi almak büyük bir onur."

"Formula Renault günlerimde BRDC ile başladığımı hatırlıyorum. Gümüş kokpitin yanında BRDC işareti vardı ve İngiltere'den inanılmaz bir destek alıyordum."

“BRDC'nin sürdürmek için çok çalıştığı, büyük İngiliz sürücüleri ve İngiliz yarış mirası arasında yer almak ve böylesine takdir edilmek gerçekten özel bir şey. Bunun bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. "

 

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Bu Haber Hakkında

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Editör Zeynep Temel

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