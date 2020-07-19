Hamilton, ırkçılık karşıtı etkinlik konusunda Grosjean'ı suçladı

Sezonun ilk yarışı Avusturya GP öncesinde Formula 1, resmi bir tören hazırladı ve bu törende 20 pilotun 14'ü diz çöktü. Sonraki iki yarışta F1, bu uygulamayı resmi programa dahil etmedi ancak pilotlardan bazıları destek çalışmasını pek organize olamadan sürdürdüler.

Hamilton, F1'den bu konuda destek istedi ve diz çökme aktivitesine artık gerek olmadığını söyleyen Grosjean'ı eleştirdi.

Sky Sports F1'e konuşan Hamilton, "Grosjean bunun önemli olduğunu düşünmüyor. Bir kere yaptığını ve yapmamız gereken şeyin bu olduğunu düşünüyor. Bu yüzden onunla sorunun ne olduğu konusunda konuşmaya çalıştım. Bu sorun hemen bitmeyecek, bu yüzden savaşmaya devam etmeliyiz."

"Bu sefer pilotlar toplantısında konuyla alakalı herhangi bir şey söylemedi, Sebastian da. Sebastian ile mesajlaştık ve bana, benim yaptığım gibi, devam etmenin önemli olduğunu vurguladı. Ancak bu konuda ilerlemek için Formula 1'le konuşmamız lazım çünkü onlar daha iyi iş çıkarmalı. Aceleyle bir şey oldu. Ben aracımdan çıktım, oraya koştum ve diz çöktüm. Daha fazla yapmaları gerek. Bunu neden sadece ilk yarıştan önce yapıp, sonrasında yapmadıklarını bilmiyorum. Çeşitlilik ve ırkçılığı bitirmek istediklerini söylediler ancak buna devam edebileceğimiz bir platformu bize vermiyorlar. Bu yüzden her şey aceleyle oldu. Bize daha fazla zaman vermeliler. Bunun için onlarla konuşacağım, muhtemelen önümüzdeki günlerde onlara email atıp onları bu konuda koordine etmeye çalışacağım çünkü bunu istiyorlar ancak yeteri kadar iletişim yok gibi."

"Diğer pilotlar konusunda yapabileceğim çok fazla şey yok. Avusturya'da pilotlardan bazılarını ikna etmek için çok enerji harcadım ancak önemli olan şey, bunu yapan insanların anlıyor olması. Hayalim bir gün diğer pilotların da bunun için gelmedi. Son yarışa çıktığımızda hep birlikte diz çökerek birlik olduğumuzu gösterirsek, bu güzel olur." dedi.