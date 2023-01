Hamilton: "Irkçılığa sessiz kalmaktansa bir daha yarışmamayı tercih ederim"

Haberi dinle

Hamilton ırkçılığa karşı konuşmamaktansa 'bir daha yarışmamayı tercih edeceğini' söyledi.

Bu, FIA'nın pilotların siyasi, dini ve kişisel açıklamalar yapmasını yasaklamak üzere yönetmeliklerini değiştirmesinin ardından geldi. F1FAll aracılığıyla The New York Times'a verdiği röportajda Hamilton, ırkçılık ve eşitsizlikle mücadele için bugüne kadar yapılan her şeye rağmen hâlâ yürürlükte olan birçok engelden bahsetti.

Hamilton, "Hâlâ çok fazla engel var. Umarım hep böyle olmaz çünkü hâlâ bu tür şeylerle karşılaşıyor olmamız üzücü."

"İnsanlarla bu konuşmaları yapmaz ve bu zor konuşmaları gündeme getirmezsem, bunlar tartışılmayacak veya ele alınmayacak; kuruluşların enerjisi de daha fazla kapsayıcılık yaratmaya harcanmayacak."

"Bu konuşmaları yapmak, bunun ne anlama geldiğini ve herkes için ne kadar olumlu olabileceğini konuşmak zaman alıyor; bunları yapmak sürekli bir iş."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Black Lives Matter kaskı Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

George Floyd'un trajik ölümünün ardından 2020'de başlayan 'Black Lives Matter' hareketine de değinen Hamilton, şunları ekledi: "Birkaç yıldır kendi içimde kesinlikle çok fazla büyüme gördüm. Ancak 2020, ruhum ve ayağa kalkıp açık sözlü olmak için kendimi güçlü ve yetkili hissetmem açısından son derece etkileyiciydi."

"Sonuç ne olursa olsun, sadece bir şeylerin söylenmesi ve gerektiğini biliyordum çünkü bu konuyla mücadele eden çok fazla insan var."

"İnsanlar için konuşmayı bırakmaktansa bir daha yarışmamayı tercih ederim."

Yedi kez F1 Şampiyonu olan Hamilton, Hamilton Commission ve Mission 44'ü kurmanın yanı sıra Accelerate 25 programında Mercedes ile birlikte çalıştı. Hamilton ayrıca 'Black Lives Matter' hareketinin ve #WeRaceAsOne girişiminin bir parçası olarak 2020'deki yarışlardan önce diğer pilotları bu amaçta diz çökmeye teşvik etmede büyük rol oynadı.