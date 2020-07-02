Hamilton: “Irkçılığa karşı sessiz kalanlar konusunda hedefim F1 sürücüleri değildi”

Mayıs ayında George Floyd’un öldürülmesinin ardından dünya genelinde ırkçılık ve ırklar arası adaletsizliğe karşı devam eden eylemlerle beraber F1 tarihindeki tek siyahi sürücü olan Hamilton, motor sporlarında değişim için birçok mesaj yayınladı.

Mayıs ayının sonlarında Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Hamilton, “sessiz kalanları” gördüğünü söylemiş ve F1’i “beyaz egemenliğindeki bir spor” olarak niteleyip daha fazla çeşitlilik olması gerektiği çağrısı yapmıştı.

Hamilton’ın yorumları, bazı sürücüleri de ırkçılığı kınayan mesajlar yayınlamaya itti ve hatta F1 dünyası içinde de değişimi destekleyen kampanyalar başlatıldı.

Bir Daimler videosunda konuşan Hamilton, bu konuda F1’deki meslektaşlarını hedef almadığını ve genel olarak motor sporlarını bir bütün olarak adaletsizliğe karşı konuşmaya çağırdığını söyledi.

Hamilton, “Sonuç olarak, insanlar bunu sürücüleri hedef aldım gibi algıladılar. Gerçekten onları hedef almamıştım. Bu, tüm sektörü hedef almıştı. Bu, çok uzun zamandır farkında olduğum bir şeydi ve bu konuda kimsenin herhangi bir şey yaptığını pek görmedim.”

“Hepimizin sesini çıkarabildiği platformların olduğu, takipçilerimizin olduğu bugünün dünyasında seslerimiz çok güçlü.”

“Eğer insanlara bu durumun ne olduğunu ve neden bu durumda olduğumuzu anlamaya cesaretlendirmiyorsanız, bu benim için sinir bozucudur.”

“İnsanların sessiz kalması, çok uzun zamandır deneyimlediğim bir şey ve bu, sessiz olma zamanı değil. Bu, mesajı yayma ve bir araya gelme zamanı. Değişimi zorlamak için mümkün olduğu kadar fazla sese ihtiyacımız var.”

“Bu tüm markalar için, sektördeki insanlar için bir sorumluluk çağrısıydı. Daha fazlasını yapmalılar. Bu spor daha fazlasını yapmalı. FIA daha fazlasını yapmalı.”

“Hepimiz daha fazlasını yapmalıyız. Bu mesajın asıl olayı buydu.” dedi.

Mercedes, pazartesi günü yaptığı paylaşımla beraber, ırkçılık karşıtı hareketin bir parçası olarak 2020 sezonunda siyah ağırlıklı bir renk düzeniyle yarışacağını doğrulamıştı.

Takım ayrıca, işgücünün sadece %3’ünün bir etnik azınlık grubuna ait olduğunu açıkladıktan sonra, takım içindeki çeşitliliği arttırmak için bir plan başlattı.

Hamilton ayrıca, STEM konuları gibi alanları azınlık geçmişi bulunanlara daha erişilebilir hale getirmeyi hedefleyerek sektör genelinde çeşitliliği arttırmak için yeni bir komisyon kurdu.

Hamilton, “Bu, çok pahalı bir spor ve bence bu kesinlikle altta yatan bir faktör.”

“Sporumuzda birçok harika iş ve fırsat var, ancak azınlıkların fırsatları aynı değil.”

“Bu yüzden, durumun neden böyle olduğunu görmek ve anlamak için bu komisyonu kurdum. Neden bu azınlıklar yükselemiyorlar? Neden üniversiteyi bitiremiyorlar?”

“Bilemediğin şeyi değiştiremezsin ve bence sorun da bu. Bence birçok insan neden başka siyahi bir sürücü olmadığı veya sporumuzda farklı renklerde insan olmadığı konusunda düşüncelere sahip, ancak kimse temel sebebin ne olduğunu bilmiyor.”

“Bir araya getirmeye çalıştığım bu komisyonun amacı bu, ki bu da çok fazla iş anlamına geliyor. Ama gerçekten olumlu bir değişim olabileceğini umuyorum.” ifadelerini kullandı.