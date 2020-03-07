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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Rakiplerimizin psikolojik oyunları bizi etkilemiyor"

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Hamilton: "Rakiplerimizin psikolojik oyunları bizi etkilemiyor"
Ekleyen:
, Editör
7 Mar 2020 05:54

Lewis Hamilton'a rakip takımlar tarafından takımı Mercedes'e yapılan psikolojik baskılar onu etkilemiyor.

Alman takımın rakiplerinden çoğu, takımın grubun en önünde olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu. Ferrari sezon öncesi testlerin çoğunda performansını düşük tuttu. Red Bull tarafında ise takım patronu Christian Horner, Mercedes'in ölçüt olarak alınacağını söyledi.

Hamilton ise diğer takımlar tarafından yapılan bu yorumların kendi yaklaşımını etkilemediğini söyledi: "Testler sırasında diğer kimse ile ilgilenmiyorum. Sadece işimize odaklanıyoruz ve diğer insanların söyledikleri hakkında en küçük fikrim yok. Tabii ki de insanların bizi yücelttiklerini ve kendilerinin performansını küçülttüklerinin farkındayım, ancak bu bizim için bir farklılık yaratmıyor. "

"İnsanlar bunun bir psikolojik savaş olduğunu düşünüyor ama aslında değil. İradesiz insanlar için olabilir, ancak bu bizi hiç ama hiç etkilemiyor."

Hamilton bu sene Michael Schumacher'in 7 şampiyonluk rekorunu egale edebilir, ancak son şampiyon olarak bile bu kilometre taşına ulaşabilecek olmanın ona bir baskı oluşturduğunu düşünmüyor. 

"Bu benim düşündüğüm bir şey değil. Her zaman dediğim gibi, sayılar benim için önemli değil. Burada daha uzun süre bulunmak istiyorum ve umarım o noktaya ulaşacağım. Göreceğiz. 

"Eğer bu duruma (başarının kendisini daha büyük bir hedef yaptığına) bu şekilde baksaydım bu hedef tahtasını 10 yaşımda ilk şampiyonluğumu kazandığımdan beri sırtımda taşıyor olurdum. Bu benim için yeni bir şey değil. Griddeki tek siyahi sürücüydüm ve her zaman şampiyonaların en önünde bulunurdum, bu yüzden 20 senelik yarışma kariyerimde hiçbir şeyin değişmediğini söyleyebilirim. Bu konumda olduğum için çok rahatım. "

"İnsanların sizi bir hedef olarak görmesi iyi bir şey, sizi yenmeye çalışıyorlar. Bu iyi bir şey çünkü herkesin size karşı en iyi oyununu sergilemesini istiyorsunuz ve bunun sonucunda önde finiş görmeyi başarırsanız, aldığınız sonuç çok ama çok daha iyi hissettiriyor."

Hamilton her ne kadar Avustralya'ya şampiyonluğun favorisi olarak gidiyor olsa da, İngiliz pilot Melbourne'de 2015'ten beri galibiyet yüzü görmedi - 2015'teki galibiyet Hamilton'ın Albert Park'ta aldığı iki galibiyetten biri. 

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Editör Efe Kahya

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