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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, İngiltere'nin en zengin sporcusu oldu

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Hamilton, İngiltere'nin en zengin sporcusu oldu
Ekleyen:
, Editör
15 May 2020 06:16

Lewis Hamilton, geçen yıl kazandığı 37 milyon pound ile birlikte İngiltere'nin en zengin sporcusu olarak kalmaya devam ediyor.

Lewis Hamilton, Sunday Times Rich List tarafından yayınlanan geleneksel "İngiltere'nin en zengin sporcuları" listesinde 224 milyon poundla zirvede yer aldı.

2019'da altıncı dünya şampiyonluğunu kazanan Hamilton'ın toplam serveti son bir yılda 37 milyon pound arttı. Bu da 35 yaşındaki F1 pilotunun, İngiltere'nin en zengin sporcusu olan David Beckham'ın 200 milyon poundluk servetini geride bırakmasını sağladı.

Bununla birlikte Formula 1'in şu anki durumu göz önüne alındığında, Hamilton'ın 2020'deki servetinin aynı oranda artması beklenmiyor. Aynı şey gelecek yıllar için de söylenebilir.

İngiliz sporcular arasında Rory McIlroy, 32 milyon poundluk bir kişisel servet artışıyla toplam 170 milyon poundluk bir servete sahip.

Gallerli futbolcu Gareth Bale ise Real Madrid ile yaptığı yüksek gelirli sözleşme sayesinde toplamda 114 milyon poundluk bir kişisel servete sahip.

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Editör Kemal Şengül

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