Hamilton, İngiltere'deki en etkili siyahi seçildi

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olarak Michael Schumacher'in rekoruna ortak olan Lewis Hamilton, Powerlist 2021'de zirvenin sahibi oldu.

Geleneksel liste, Birleşik Krallık'taki Afrika ve Afrika kökenli en güçlü kişileri seçiyor.

Oluşturulan listede 2020 yılına damga vuran koronavirüs ve ırksal adaletsizlik konuları üzerinde duruldu.

Formula 1'de yarışan tek siyahi pilot olan Hamilton, özellikle George Floyd'un ölümünden bu yana 'Black Lives Matter' hareketini destekleyerek ırkçılığa olan tepisini ortaya koydu.

Haziran ayında, F1 pilotlarını yarışlardan önce diz çökmeye teşvik eden Hamilton, sporda yer alan siyahilerin varlığını artırabilmek adına da Hamilton Komisyonu'nu kurdu.

Listede yer alan ilk 10 isim şöyle;

1- Lewis Hamilton

2- Profesör Kevin Fenton

3- Stormzy

4- Michaela Coel

5- Edward Enninful OBE

6- Dame Donna Kinnair

7- Jacqueline McKenzie

8- David Olusoga OBE

9- Afua Hirsch

10- Richard Iferenta