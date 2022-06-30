Hamilton: "İnfial yaratan düşüncelerin yayılmasına izin vermemeliyiz"

Haberi dinle

Geçtiğimiz birkaç gündür Formula 1 dünyası, üç kez dünya şampiyonu Nelson Piquet'nin Kasım ayında katıldığı bir podcast esnasında Lewis Hamilton'a ırkçı ifadelerde bulunduğunun ortaya çıkmasıyla çalkalanıyor.

Olayın ardından FIA, F1, takımlar ve pilotlar Hamilton'a desteklerini sunarken, büyük tepki çeken Piquet'nin ömrü boyunca padoğa adım atması dahi yasaklandı.

Kısa bir süre içinde Piquet Hamilton'dan özür diledi, ancak yorumunda herhangi bir ırksal ifade kullandığını reddetti ve sözlerinin tercüme edilme biçimine itiraz etti.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamilton, kendisine gösterilen destek için teşekkür etti.

Hamilton, "Çok ama çok uzun bir süredir ırkçılıkla, eleştirilerle, olumsuzluklarla, arkaik anlatılarla ve ayrımcılığın alt tonlarıyla karşı karşıyayım."

"Benim için özellikle yeni bir şey yok, olup biten daha çok büyük resimle ilgili."

“Bunun gibi eskimiş düşüncelere neden alan açmaya devam ettiğimizi gerçekten bilmiyorum. Bu insanlar bizim sporumuz hakkında konuşuyorlar ve biz tamamen farklı bir yöne gitmeye çalışıyoruz. Bu tür söylemler şu anda kim olduğumuzu ve varmayı planladığımız noktayı temsil etmiyor."

“ABD'de, diğer ülkelerde ve Güney Afrika'da büyümek istiyoruz. Dolayısıyla geleceğe bakmalı ve gençlere günümüzü daha iyi temsil eden, nasıl bir yönde ilerlemek istediğimizi gösteren bir platform sunmalıyız."

“Bu sadece bir kişiyle ilgili değil, bu terimin sadece bir kullanımıyla ilgili değil. Her şey büyük resimle ilgili." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, in the Press Conference Fotoğraf: Motorsport Images

Kendisini destekleyen herkese minnettar olmasına rağmen bunu yeterli bulmayan Hamilton, "Artık birtakım adımlar atma, hatta harekete geçme vaktimiz geldi."

"İş eninde sonunda F1'e ve medyaya geri dönüyor; bu insanlara konuşabilecekleri bir platform vermemeliyiz. Bu eskimiş düşünceler, ister bilinçsiz olsun, ister bilinçli olarak benim gibi insanların veya kadınların bu sporun bir parçası olması gerektiği konusunda hemfikir değiller."

“Ayrımcılık, teşvik etmemiz ve insanlar arasında infial yaratıp onları bölmesi için alan açmamız gereken bir şey değil."

"Son birkaç haftadır, on yıllardır sporumuzla ilgisi olmayan, olumsuz şeyler söylemeye çalışan ve beni üzmeye başlayan biriyle karşılaşmadığım bir gün geçirmemiş olabilirim."

"Ama ben buradayım ve halen ayaktayım."

"Gridde durmak ve kapsayıcılık hakkında konuşmak güzel, ancak gerçekten harekete geçmiyorsak tüm bunlar sadece boş sözlerden ibaret."

"Formula 1 her geçen gün daha da büyüyor, daha önce hiç olmadığı kadar çok para kazanan takımlar da büyümeye devam edecekler. D&I [çeşitlilik ve katılım] için tahsis edilen diğer fonların miktarı ne kadar bilmiyorum. Bahse girerim, zaten koyduğumuz ve koymayı planladığımız kadar bir miktar bulunmuyor."

"Bu tüzüğün bir parçası olmayı kabul eden tüm F1 takımlarıyla görüştüm ancak herhangi bir adım atabilmiş değiliz."

"İnfial yaratan bu düşüncelerin daha fazla yayılmasına izin veremeyiz." dedi.