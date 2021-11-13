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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Hamilton incelemesinde karar sabaha ertelendi!

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Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın Brezilya GP'si sıralama turlarında DRS'deki teknik kuralları ihlal ettiği için sıralamalardan sonra yapılan incelemenin kararının sabah açıklanacağı duyuruldu.

Hamilton incelemesinde karar sabaha ertelendi!

Hamilton, yarın yapılacak olan sprint yarış için pole pozisyonunu aldıktan sonra FIA tarafından teknik incelemeye alınmıştı.

FIA teknik delegesi Jo Bauer, “44 numaralı aracın arka kanadının üst parçasının ayarlanabilir bölümleri, 2021 Formula 1 Teknik Yönetmeliği’nin 3.6.3 maddesine uygunluğu açısından kontrol edildi.”

“Bu parçanın minimum uzunluğunun gereklilikleri yerine getirildi. Ancak maksimum uzunluk olan 85mm, DRS sistemi Teknik Direktif/011-19’a göre ayarlandığında ve test edildiğinde yerine getirilemedi.”

“Bu durumu, değerlendirmeleri için hakemlere iletiyorum.” yazılı bir bülten yayınlayarak Hamilton'ın DRS ihlalini hakemlere ilettiğini açıkladı.

TSİ 01.15'te bir araya gelen hakemlerin kararını açıklaması bekleniyordu ancak 2 saati aşan bekleyişin ardından şu an için yeteri kadar kanıtın olmadığı ve daha fazla incelemenin ardından kararın sabah açıklanacağı duyuruldu.

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