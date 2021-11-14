Hamilton inceleme altında!

İngiliz pilot, pazar günü gerçekleştirilen Brezilya GP'de harika bir performans ortaya koymuş ve galibiyete ulaşmıştı.

Ancak İngiliz pilot için kaotik hafta sonu devam ediyor gibi görünüyor. Hamilton, yarışın ardından hakemler tarafından inceleme altına alındı.

Yayınlanan belgeye göre Hamilton, "emniyet kemeri ihlali" nedeniyle inceleme altında ve Mercedes temsilcileriyle birlikte FIA'yla görüşmek zorunda kalacak.

İlk gelen bilgilere göre Hamilton, zafer turundan sonra pite dönerken, emniyet kemerini gevşetti veya yerinden çıkardı. Bu da FIA kurallarına göre yasak.

Genelde bu tarz ihlallere kınama veya para cezası veriliyor.

Wolff, bu olay yaşandığında röportajdaydı ve şöyle dedi: "Az önce telefonumdan bir şey okudum. Şimdi hakemlerin yanına gidiyoruz çünkü Lewis son turda kemerlerini çözmüş. Bu, güzel bir sebep."