Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hamilton: "Brezilya GP zaferi, ilk zaferimmiş gibi hissettiriyor" Sonraki / Bottas: "Hamilton inanılmazdı"
Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Hamilton inceleme altında!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, emniyet kemerini gevşetmesi nedeniyle hakemler tarafından incelemeye alındı.

Hamilton inceleme altında!

İngiliz pilot, pazar günü gerçekleştirilen Brezilya GP'de harika bir performans ortaya koymuş ve galibiyete ulaşmıştı.

Ancak İngiliz pilot için kaotik hafta sonu devam ediyor gibi görünüyor. Hamilton, yarışın ardından hakemler tarafından inceleme altına alındı.

Yayınlanan belgeye göre Hamilton, "emniyet kemeri ihlali" nedeniyle inceleme altında ve Mercedes temsilcileriyle birlikte FIA'yla görüşmek zorunda kalacak.

İlk gelen bilgilere göre Hamilton, zafer turundan sonra pite dönerken, emniyet kemerini gevşetti veya yerinden çıkardı. Bu da FIA kurallarına göre yasak.

Genelde bu tarz ihlallere kınama veya para cezası veriliyor.

Wolff, bu olay yaşandığında röportajdaydı ve şöyle dedi: "Az önce telefonumdan bir şey okudum. Şimdi hakemlerin yanına gidiyoruz çünkü Lewis son turda kemerlerini çözmüş. Bu, güzel bir sebep."

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Brezilya GP zaferi, ilk zaferimmiş gibi hissettiriyor"
Önceki haber

Hamilton: "Brezilya GP zaferi, ilk zaferimmiş gibi hissettiriyor"

Sonraki haber

Bottas: "Hamilton inanılmazdı"

Bottas: "Hamilton inanılmazdı"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez: "Mercedes'in düzlük hızı, bu gezegenden değil" Brezilya GP
Formula 1

Perez: "Mercedes'in düzlük hızı, bu gezegenden değil"

Hamilton para cezası aldı Brezilya GP
Formula 1

Hamilton para cezası aldı

Bottas: "Hamilton inanılmazdı" Brezilya GP
Formula 1

Bottas: "Hamilton inanılmazdı"

Son Haberler

Horner: "Max'in dördüncü virajdaki savunması adildi"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Max'in dördüncü virajdaki savunması adildi"

Perez: "Mercedes'in düzlük hızı, bu gezegenden değil"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Mercedes'in düzlük hızı, bu gezegenden değil"

Wolff: "Max'ın aracında oynamalar yapılırken, biz diskalifiye edildik"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Max'ın aracında oynamalar yapılırken, biz diskalifiye edildik"

Mercedes yine DAS benzeri bir sistem mi kullanıyor?
Formula 1 Formula 1

Mercedes yine DAS benzeri bir sistem mi kullanıyor?

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.