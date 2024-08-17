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Formula 1 Hollanda GP

Hamilton "inatçı davrandığı için" sıralama turlarında geride kaldığı görüşünde

Lewis Hamilton, inatçı olmasının bu sezon sıralama turlarında çok fazla acı çekmesine neden olduğunu kabul ediyor.

Ezel Tan
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Sıralama turlarında belki de kariyerinin en zor yılını geçiren Lewis Hamilton, takım arkadaşı George Russell'ın gerisinde kaldı.

Hamilton, sezon başında her sıralama turlarında, sürüş tarzına sadık kalarak fazla risk almaktan kaçındığını ve bunun da performansını olumsuz etkilediğini söylüyor.

Bu konuda RacingNews365'e şöyle dedi: “Sadece  inanılmaz derecede inatçıyım, bu yüzden sürekli kendi istediğim gibi sürmeye çalışıyorum."

"Ama bazen bunun her zaman işe yaramadığını fark ediyorum. O zaman bir yol bulmaya çalışıyorum fakat bu pek işe yaramıyor."

"Bir sürücü olarak her şeye uyum sağlayabilmelisiniz. Bazen yaklaşımınızın mükemmel olmadığını kabul etmeli ve sizi önceki yıllarda başarılı kılan şeylere odaklanmayı bırakmalısınız."

"Bir sürücü olarak, bunu bırakmayı ve şu an nasıl gelişebileceğinize bakmayı öğrenmelisiniz, böylece başarmanız gerekeni başarabilirsiniz."

"Gerçekten, bir sürücünün her araçta başarılı olabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapabileceğimize inanıyorum, ancak bazı durumlarda bazı sürücüler diğerlerinden daha iyi uyum sağlıyor."

"Bazı sürücüler belirli şeylere alışmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyuyor, diğerleri ise çok kısa sürede durumu kavrıyor."

"Ancak, şu anki formumun bir felaket olduğunu söyleyemem. Hâlâ ortalamanın biraz üzerindeyim, ama artık mükemmel değilim."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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