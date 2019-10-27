Hamilton: "İnanılmaz bir sonuç"

Yarışa 3. sıradan başlayan Hamilton, ilk turda Max Verstappen'le giriştiği mücadelede hafif temas yaşadı ve pist dışına çıkarak 5. sıraya kadar geriledi.

McLaren'dan Carlos Sainz'ı geçen Hamilton pit stoplara kadar Red Bull'dan Alex Albon'un arkasında 4. sırada kaldı.

Red Bull'un Albon'u erken bir şekilde pite almasının ardından, Ferrari de yarış lideri Charles Leclerc'i cevap olarak pite aldı. Bunun sonucunda iki sürücü çift pit stop stratejisine geçmiş oldular.

Bu iki pit stopun ardından Ferrari'nin diğer pilotu Sebastian Vettel ile Mercedes'ten Hamilton hemen pite gelmediler. Mercedes, Hamilton'ın 25. turda pite alırken Vettel tam 14 tur sonra pite geldi.

Hamilton, Vettel'in pite gelmemesinin ardından kendilerinin çok erken pite gelmiş olabileceğinden şikayet etmeye başladı ancak buna rağmen pist üstü pozisyon avantajını kazandılar. Vettel'in pitinin ardından beklenen performansı gösterememesi, Hamilton'ın da lastiklerini iyi korumasıyla ön tarafta pozisyon mücadelesi olmadı ve Hamilton bu seneki 10., kariyerinin ise 83. F1 zaferini kazandı.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, "Bugün inanılmaz bir sonuç aldığımızı söylemeliyim, bu yüzden takıma, Mercedes'e ve partnerlerimize, odaklanmış bir şekilde kalmak için inanılmaz bir şekilde yoğun çalışmaya devam eden tüm ekibe büyük teşekkür ediyorum. Buraya zor bir yarış olabileceğini bilerek geldik ancak buna rağmen iyi bir şekilde atlatmayı başardık."

"Araçta oldukça fazla hasar vardı, bu yüzden yarış boyunca çok fazla zorlandık. Başımı eğip işime odaklandım. İkinci stint çok uzundu ancak bugünkü sonuç nedeniyle minnettarım." dedi.

Hamilton, son iki senedir şampiyonluğu Meksika'da ilan etmişti ve bugün yine şampiyon olabilmesi için takım arkadaşı Valtteri Bottas'tan 14 puan fazla alması gerekiyordu. Ancak Hamilton kendisine yetecek puanları alamadı.

Hamilton, "Bugün şampiyon olamamayı umursamıyorum çünkü her yarışa ayrı odaklanıyorum. Burası bir süredir kazanmak istediğim yarıştı. Burada her zaman zorlanıyorduk, bu açıdan bugünkü fırsat nedeniyle inanılmaz mutluyum. Takım aracı iyi bir seviyede tutmayı başardı ve en iyi şekilde stratejiyi değerlendirdik. Ferrari'leri arkada tutmak pek kolay değildi." dedi.