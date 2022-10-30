Hamilton, ilk virajın önemli olacağını düşünüyor
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Meksika GP'nin ilk virajında öndekileri avlamayı umuyor.
Lewis Hamilton ve George Russell, bu hafta sonu şimdiye kadar Meksika'da güçlü bir performans ortaya koydular. Fakat son bölümde Max Verstappen'e geçilmelerinin ardından yarışa ikinci ve üçüncü sıralardan başlayacaklar.
Hamilton, sıralama turlarının ardından şöyle dedi: "Sıralama turları genel anlamda iyi geçti."
"Büyük bir sorun yoktu. Sadece üçüncü bölümün sonlarına doğru motorla ilgili bazı sorunlar yaşadık. Bu yüzden de biraz vakit kaybettiğimizi düşünüyorum. Buna rağmen elimden gelenin en iyisini yaptım."
"İlk turu kaybetmek son turu kesinlikle zorlaştırdı. Son turun temiz olduğundan emin olmak için çok dikkatli olmam gerekiyordu çünkü o noktaya kadar onuncu sıradaydım."
"Bu yüzden ne yazık ki istediğim kadar zorlayamadım. Yine de ikinci ve üçüncü olmanın harika bir sonuç olduğunu düşünüyorum."
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Yarına başlamak için kötü bir pozisyon değil. Umarım yarın için motor sorununu çözebiliriz."
Performans artışını nasıl açıklayacağı sorusuna Hamilton, "Açıklayamam!" yanıtını verdi.
Ardından yarışla ilgili şöyle dedi: "Burada pist sıcaklığı ve lastiklerden ötürü her zaman zorlu bir yarış oluyor. Bu çocuklar (Red Bull) tüm yıl boyunca çok hızlıydı. Bu hafta sonu en iyi halimizde bile düzlük hızında onlardan yavaş kaldık."
"Dolayısıyla yarın onları geçmek kesinlikle zor olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlk viraj iyi bir fırsat olacak, bu yüzden denemeye çalışacağız."
Hamilton, mevcut performanslarının piste bağlı "tek seferlik" bir şey olduğunu söylüyor.
"Bu sadece bir yarış. Elbette ilerleme kaydettik ama potansiyel olarak sonraki yarışlarda aradaki farkın tekrar açılacağını göreceksiniz."
"Bence Red Bull genel olarak her yerde iyi, bizim aracımız ise birkaç yerde iyi. Umarım takım gelecek yıl için bunu düzeltmeyi başarır. "
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