Hamilton, ilk virajı iyi şekilde dönmeye odaklanacak

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, harika turuyla birlikte pole pozisyonunu kazandı ve galibiyetin de en büyük adayı.

Yarıştan hemen önce konuşan Hamilton, "Bu sezon araçla kendimi bütünleşmiş gibi hissediyorum. Sadece beş pole pozisyonuna sahip olduğum bir önceki sezona kıyasla sıralama performansımı geliştirmek istedim. O sezon sıralama sonuçları açısından benim için en iyisi değildi, ancak bu sezon eski hızımı geri kazandım, ki bu çok güzel! Kolay olmadı, ekibim ve ben gece gündüz çalıştık. Başarıya ulaşmanın tek yolu bu."

"Spa başlangıçta pole pozisyonunu korumanın özellikle zor olduğu iki veya üç yarıştan bir tanesi. İleriye doğru büyük bir atılım yapmak hiçbir şeyi garanti etmez, çoğu şey ilk virajdan başarılı şekilde çıkmaya bağlı. Her şeyin ne kadar iyi sonuçlanacağını bilmiyorum."

"Çoğu şey arkadaki pilotların hamlelerine ve ilk virajda ne kadar iyi bir çizgi seçtiklerine bağlı. Tüm bu faktörleri anlamaya çalışıyorum ama her başlangıç ​​her zaman kendine özgü şekilde oluyor."

"Bence bugün hava şartları değişebilir. Güneşe göre pist ısınıyor ama pistin üstünde bulutlar da var. Soğuk havalarda lastikleri canlı tutmak daha kolay. Yarışın bir noktasında yağmur yağma ihtimali var. Yarış bitene kadar maksimum konsantrasyonu korumak gerekiyor." dedi.

Valtteri Bottas ise ikinciliğin avantajını kullanmak istiyor.

Bottas, “Spa'da ikinci sıradan başlamak bir avantaj sağlıyor. Beşinci virajdan önceki uzun düzlükte hava koridorundan faydalanma şansım var. Bu benim için harika bir fırsat." "Çoğu sürücünün tek pit stop stratejisini seçmesi muhtemel. Bu nedenle lastikleri değiştirmek için doğru zamanı seçmek önemli olacak. Red Bull'un yarışta çok hızlı olacağına inanıyoruz." "Lewis ile olan farkı kapatmam gerekiyor. Bu yüzden yarışı kazanmaya odaklanıyorum." dedi.