Hamilton: "İlk viraja kadar uzun bir mesafe var"

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Meksika GP üçüncü antrenman seansında Mercedes, oldukça hızlı görünüyordu. Hamilton ve Russell, seansı birinci ve ikinci sırada tamamlamışlardı.

Hamilton, bu performansını sıralama turlarında da devam ettirerek, Q1 ve Q2'yi lider olarak tamamladı. Sezonun ilk pole pozisyonuna oldukça yakın olan yedi kez Dünya Şampiyonu, Q3'te umduğunu bulamadı ve seansı üçüncü sırada noktaladı.

Q3'ün ilk denemelerinde Hamilton'ın hızlı turunun silindiği de görüldü.

Hamilton, "Ne yazık ki ilk turum silindi, zaten yeterince iyi değildi."

"Red Bull her zamanki gibi çok hızlı, ama bu inanılmaz performanstan dolayı takımımla da gurur duyuyorum."

"Tüm sezon boyunca sahip olduğumuz en iyi sıralamayı elde ettik. Bu, asla pes etmediğimizi gösterir. Buradaki ve fabrikadaki herkese çok teşekkürler." dedi.

Britanyalı pilot, pole pozisyonunu alamamasına rağmen bugünkü performansından memnun olduğunu belirtti.

Hamilton, "Bence attığım turlar oldukça iyiydi, sadece son tur yeterince iyi değildi çünkü biliyorum ki daha fazlasını yapabilirdim."

"Tabii ki zorlamaya devam edeceğiz ama elde ettiğim pozisyondan oldukça memnunum. İlk viraja kadar oldukça uzun bir mesafe var." dedi.