Hamilton: "İlk viraja kadar uzun bir mesafe var"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, heyecanlı geçen sıralama turlarında takım arkadaşı George Russell ve Red Bull pilotu Max Verstappen'in ardında üçüncü sırayı elde etti.
Meksika GP üçüncü antrenman seansında Mercedes, oldukça hızlı görünüyordu. Hamilton ve Russell, seansı birinci ve ikinci sırada tamamlamışlardı.
Hamilton, bu performansını sıralama turlarında da devam ettirerek, Q1 ve Q2'yi lider olarak tamamladı. Sezonun ilk pole pozisyonuna oldukça yakın olan yedi kez Dünya Şampiyonu, Q3'te umduğunu bulamadı ve seansı üçüncü sırada noktaladı.
Q3'ün ilk denemelerinde Hamilton'ın hızlı turunun silindiği de görüldü.
Hamilton, "Ne yazık ki ilk turum silindi, zaten yeterince iyi değildi."
"Red Bull her zamanki gibi çok hızlı, ama bu inanılmaz performanstan dolayı takımımla da gurur duyuyorum."
"Tüm sezon boyunca sahip olduğumuz en iyi sıralamayı elde ettik. Bu, asla pes etmediğimizi gösterir. Buradaki ve fabrikadaki herkese çok teşekkürler." dedi.
Britanyalı pilot, pole pozisyonunu alamamasına rağmen bugünkü performansından memnun olduğunu belirtti.
Hamilton, "Bence attığım turlar oldukça iyiydi, sadece son tur yeterince iyi değildi çünkü biliyorum ki daha fazlasını yapabilirdim."
"Tabii ki zorlamaya devam edeceğiz ama elde ettiğim pozisyondan oldukça memnunum. İlk viraja kadar oldukça uzun bir mesafe var." dedi.
Russell: "Son turum berbattı, kendime çok kızgınım"
Perez: "Elektrik sorunu nedeniyle geride kaldık"
Son Haberler
Verstappen: "Sky'ı boykot ediyorum çünkü sürekli saygsızılık yapıyorlar"
Max Verstappen, Sky'ı Meksika'da boykot etmesinin, kanal muhabirlerinin kendisi hakkında sürekli saygısızlıkta bulunması ve artık buna tahammülünün kalmaması olduğunu söylüyor.
Ferrari, iki tane 499P hiper aracıyla testler gerçekleştiriyormuş
Ferrari, gelişim programı kapsamında gerçekleştirdiği testlerde iki ader 499P şasisi kullandığını ve bu şasilerden birinin dayanıklılık, diğerinin ise performansa odaklandığını açıkladı.
Wolff, "Yarış yeniden başlasaydı belki de farklı bir lastik seçerdik"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın rekabetten kopmasına sebep olan stratejilerini savunmakla birlikte "yarışa yeniden başlayabilseler farklı bir seçim yapabileceğini" de ekliyor.
Leclerc: "Sezonun en kötü yarışlarından birini geçirdik"
Charles Leclerc, Meksika Grand Prix'sinde takım arkadaşı Carlos Sainz ile beraber umduğu performansı bulamaması sebebiyle sezonun en kötü yarışlarından birini geçirdiğini söyledi.