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Hamilton, Brezilya'da 400. yarışına hazırlanıyor: İşte 19 yıllık kariyerinden öne çıkanlar

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Brezilya Grand Prix'sinde kariyerinin 400. yarışına çıkarak bu eşiği geçen ikinci pilot olacak.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 4 Kas 2026 19:00

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Formula 1 tarihinin en başarılı isimlerinden Lewis Hamilton, bu hafta sonu Interlagos’ta düzenlenecek Brezilya Grand Prix’sinde kariyerinin 400. yarışına çıkmaya hazırlanıyor. 2007 Avustralya GP’sindeki ilk yarışından bu yana onay aldığı hiçbir mücadeleden çekilmeyen ve DNS (start alamama) durumu yaşamayan Britanyalı pilot, istikrar grafiğini Brezilya'da da korumaya devam edecek.

Hamilton’ın F1 kariyerinde kaçırdığı tek yarış, COVID-19 testi pozitif çıktığı için resmi kayıt yaptırmadığı 2020 Sakhir GP’si olmuştu.

Hamilton, Brazilya’daki özel günde eski takım arkadaşı Fernando Alonso’nun ardından F1 tarihindeki 400 yarış barajını aşan ikinci isim olacak. Alonso da aynı hafta sonunda 448. katılımına ve 445. startına çıkmaya hazırlanıyor.

İki efsane ismin ilk dünya şampiyonluklarını kazandıkları Interlagos pistinde (Alonso 2005, Hamilton 2008) bu özel milatlara ulaşması haftaya ayrı bir anlam katıyor.

400. Formula 1 yarışı öncesinde Lewis Hamilton'ın kariyerindeki dönüm noktaları

1 – Avustralya GP 2007: Formula 1'deki ilk yarışı, 3. oldu.

6 – Kanada GP 2007: Formula 1'deki ilk zaferi.

35 – Brezilya GP 2008: İlk dünya şampiyonluğu.

50 – Japonya GP 2009: 50. yarışı, 3. oldu.

100 – Almanya GP 2012: 100. yarışı, yarışı tamamlayamadı.

110 – Brezilya GP 2012: McLaren ile kazandığı 21. ve son yarış.

111 – Avustralya GP 2013: Mercedes ile ilk yarışı, 5. oldu.

148 – Abu Dabi GP 2014: İkinci dünya şampiyonluğu.

150 – Malezya GP 2015: 150. yarışı, 2. oldu.

164 – ABD GP 2015: Üçüncü dünya şampiyonluğu.

172 – İspanya GP 2016: İlk turda Nico Rosberg ile çarpıştı.

200 – Belçika GP 2017: 200. yarışı, birinci oldu.

206 – Meksika GP 2017: Dördüncü dünya şampiyonluğu.

227 – Meksika GP 2018: Beşinci dünya şampiyonluğu.

248 – ABD GP 2019: Altıncı dünya şampiyonluğu.

250 – Abu Dabi GP 2019: 250. yarışı, birinci oldu.

262 – Portekiz GP 2020: 92. zaferiyle en çok yarış kazanan pilot oldu.

264 – Türkiye GP 2020: Yedinci dünya şampiyonluğu.

270 – İspanya GP 2021: 100. pole pozisyonu, yarışı birinci bitirdi.

281 – Rusya GP 2021: 100. yarış zaferi.

288 – Abu Dabi GP 2021: Tartışmalı finalin ardından sekizinci şampiyonluğunu kaybetti.

300 – Fransa GP 2022: 300. yarışı.

344 – Büyük Britanya GP 2024: Uzun süren galibiyet hasretini bitirdi.

346 – Belçika GP 2024: Mercedes ile 84. ve son zaferi.

350 – Singapur GP 2024: 350. yarışı, 6. oldu.

357 – Avustralya GP 2025: Ferrari ile ilk yarışı, 10. oldu.

380 – Abu Dabi GP 2025: Kariyerinde ilk kez bir sezonu podyuma çıkamadan tamamladı.

382 – Çin GP 2026: Ferrari ile ilk podyumu, 3. oldu.

387 – Barselona-Katalonya GP 2026: Ferrari ile ilk zaferi, kariyerinin 106. galibiyeti.

400 – São Paulo GP 2026: Formula 1'deki 400. yarışı.

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- Motorsport.com Ekibi

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