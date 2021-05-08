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Formula 1 Haberler

Hamilton: ''İlk pole pozisyonumu almış kadar heyecanlıyım''

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Kariyerinin 100. pole pozisyonunu alan Hamilton, sıralama turlarından önce araçta yapılan ayar değişiklikleri yüzünden gergin olduğunu söyledi ve ilk pole pozisyonunu almış kadar heyecanlı olduğunu ekledi.

Hamilton: ''İlk pole pozisyonumu almış kadar heyecanlıyım''

Hamilton, çok yakın geçen sıralama turlarını bu sezonki en büyük rakibi Max Verstappen'in 0.036 saniye önünde tamamlayarak, griddeki pozisyonun böylesine önemli olduğu bir pistte büyük avantaj elde etti.

Mercedes pilotu aynı zamanda bugün, kariyerindeki 100. pole pozisyonuna ulaşarak, Formula 1 tarihinde ilk kez 100'lü sayılarda pole pozisyonu alan isim oldu.

Sıralama turlarından sonra konuşan Hamilton, sıralama turlarından hemen önce bazı ayarlarda değişiklik yaptıklarını ve bu yüzden gergin olduğunu söyledi.

Bu değişikliklerin bir ''kumar'' olduğunu düşünen Hamilton, sözlerine şöyle devam etti: ‘’Üçüncü antrenmanda iyi görünüyorduk. Bence tüm hafta sonu boyunca iyi görünüyorduk.''

''Birkaç değişiklik yapmıştım ve bu değişiklikler hakkında biraz gergindim. Aracı sürekli daha da geliştirmeye çalışıyoruz ancak bu bir tür kumar çünkü yarışı da aklınızda bulundurmalısınız.''

''Yine de, bu değişikliği yaptık ve çıkar çıkmaz, bu değişiklik yanlıştı dedim. Bu en sonunda benim kararımdı ancak gerçekten zorlayıcıydı. Bu yüzden de tüm sıralama boyunca arkalardaydım.''

''Arada hızı artırmayı denesem de, ilk turum tüm seans boyunca attığım en iyi tur oldu, ki bu harika. Bir sonraki turumu da geliştirmeye çalıştım ancak başaramadım.'' 

''Ancak, 100. pole pozisyonunu aldığımıza inanamıyorum. Fabrikadaki, sürekli çıtayı yükselten  ve asla vazgeçmeyen tüm personel sayesinde başardık. Benim için bu ekiple çalışmak rüya gibi ve içinde bulunduğumuz yolculuk inanılmaz.''

Hamilton 100. pole pozisyonunun ardından, ilkini almış gibi heyecanlı olduğunu da ekledi.

''2012’nin sonunda anlaşma kararı verirken kim 100 pole pozisyonunda olacağımızı düşünürdü? Çok minnettar hissediyorum. İlk pole pozisyonum gibi heyecanlıyım.’'

Üçüncü bölümdeki turu hakkında konuşan İngiliz pilot, aracının ayarları yüzünden çok önden kayma yaşadığını ve W12'nin tembel davrandığını söyledi.

‘’Söylediğim gibi, araçtaki ayarlar yüzünden çok fazla önden kayma yaşadım, araç çok tembeldi ve virajları istediğim gibi dönmedi.''

''Çok bekledik ve denemek için küçük değişiklikler yaptım, aracı virajlarda daha iyi döndürüp döndüremeyeceğimizi denemek için denedim. Birçok şeyin birleşimi sayesinde, her milisaniyeyi birleştirdim ve en temiz turumu çıkardım.’’

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Editör Betim Aker

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