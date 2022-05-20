Hamilton: "İlk kez düzlükte dalgalanma olmadan sürdük"

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Mercedes, İspanya Grand Prix'si öncesi ikinci antrenman seansında güçlü bir performans sergiledi ve takım dalgalanma sorununu azaltmış gibi göründü.

George Russell, seansı Leclerc'in 0.117 saniye gerisinde ikinci tamamladı ve Lewis Hamilton 0.204 saniye geride üçüncü oldu.

Mercedes böylelikle Miami'den sonra bir kez daha güçlü bir cuma günü geçirdi. Özellikle Hamilton'ın yarış temposu da kuvvetliydi.

Seanstan sonra konuşan Hamilton şunları söyledi: "Gelişimden çok mutluyum bu yüzden fabrikadaki herkese vazgeçmedikleri ve zorlamaya devam ettikleri için çok ama çok fazla teşekkür ederim."

"Henüz en hızlısı değiliz ama bence bu yoldayız. İlk kez düzlükte dalgalanma olmadan sürdüm. Hâlâ biraz var ama çok daha iyi."

"Bu güncellemeler için gerçekten minnettarım ve şimdi bir sonraki seans için iyi bir ayar yapmamız gerekiyor."

"Gece üzerinden geçecek çok fazla veri var. Bence yarın için daha da iyi bir pozisyona gelebiliriz."

"Umarım öndekilerle mücadele edebiliriz." dedi.

Mercedes W13 side detail Fotoğraf: Giorgio Piola

Hamilton, sıcak havanın lastikleri nasıl etkilediği sorusuna, "Lastikler genel olarak aşırı ısınma açısından zorlanıyor."

"Neden bilmiyorum ama sanırım Pirelli böyle yaptı. Fakat bu konuda herkes aynı durumda."

"Bu sıcaklıklarda atak yapamıyorsunuz ve çok fazla lastik yönetmeniz gerekiyor."

"Eskiye kıyasla çok daha fazla yönetiyoruz ama lastikler daha zayıf. Fakat bu sürpriz olmadı, bu yıl böyle olacağını biliyorduk." cevabını verdi.

Son olarak Mercedes'in side-podlarını koruyup korumayacağı hakkında ise şunları ekledi: "Bunu bilmiyorum, hâlâ karar vermemiz gerekiyor."

"Farklı yol izleyenlerden bazılarını görmek ilginç. Onlar için daha iyi olup olmayacağını öğrenmek güzel olurdu."

"Hâlâ ilerleme kaydetmeliyiz ve bir noktada o yola gidip gitmeyeceğimiz bir soru işareti. Fakat şu anda sadece buna odaklanıyoruz."