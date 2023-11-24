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Hamilton: "İlk hedef Q3'e kalmak"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sıralama turlarında ikinci bölüme kalmalarını umuyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

İngiliz pilot, ilk seansı kaçırdığı günde çok az tur atabildi ve attığı turlarda da araç dengesinden memnun değildi.

Günün ardından konuşan Hamilton, "Çok mutlu olduğumu söyleyemem. Çok iyi bir gün değildi, sadece birkaç tur atabildim... Seansın kendisi sinir bozucuydu, sanırım tüm sürücüler için öyleydi."

"Araç ve pist bilgisi açısından çok fazla şey öğrenemedik."

"Fakat aracın kendisi kötü hissettirmiyor. Bence çok kötü bir yerde değiliz. Daha fazla tur atamamış olmamız üzücü ama yarın 3. antrenmanda durumu telafi etmeye çalışacağım." dedi.

Q3'te yukarılarda olmayı bekleyip beklemediği sorusuna Hamilton, "Şu anda mı? Hayır."

"Q3'e girmenin bir yolu olup olmadığına bakacağım. Bu yıl zorlu sıralama seansları geçirdik; örneğin Q1'den Q2'ye çıkmak bile zordu."

"Q3'e girmek bile büyük bir zorluk."

"Dolayısıyla yarın yapmamız gereken tek şey Q3'e kaldığımızdan emin olmak ama bence çok yakın olacak."

"George iyi görünüyor. Daha iyi noktada fakat ilk seansı kaçırmadı. Yine de bahane üretmeyeceğim."

"Yarın deneyeceğim ve devam edeceğim." cevabını verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

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