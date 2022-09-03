Hamilton: "İlk çizgiyi alabilirdik ama pole pozisyonu 'fazla iyimser' olurdu"

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Mercedes bu hafta sonu genel anlamda daha iyi görünüyordu ve Lewis Hamilton, son turunda iyi bir dereceyle gelirken Sergio Perez'in sebep olduğu sarı bayrak nedeniyle turunu bırakmak zorunda kaldı.

Bugün daha mutlu olup olmadığı sorusuna Hamilton, "Bu hafta sonuna başlarken kesinlikle çok daha mutluydum. Potansiyel olarak ilk çizgi için mücadele edebilecek bir araca sahiptik."

"Durumu gerçekten anlamıyorum çünkü aracımız bir hafta sonu çok uzakta olabiliyor ve bir sonraki hafta sonu birdenbire mücadeleye dahil olabiliyor."

"Bu yüzden mevcut durumun kafa karıştırıcı olduğu kesin. Fakat bugünden çıkarılacak pek çok olumlu şey var. Bence sarı bayrak olmasaydı, ilk çizgi için mücadele ediyor olurduk."

"Yani bu gerçekten olumlu. Burada normalde tek turda olan farkı kapattık, eğer bu yarış tempomuza da yansırsa harika olacak." dedi.

Eğer sarı bayrak olmasaydı, pole pozisyonunun mümkün olup olmadığı sorusuna Hamilton, "Bence bu oldukça iyimser olurdu. Bence bize kıyasla hâlâ biraz daha hızlıydılar. Fakat ilk çizgi mümkündü." cevabını verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton, takımının neden Belçika'da yavaş fakat burada hızlı olduklarını daha iyi anladığını da ekledi.

"Mühendisler aracımızın bir önceki yarışta iyi değilken burada nasıl daha iyi olduğunu biraz daha iyi anladılar. Bu aero hesaplamalar ve diğer pek çok şeyle ilgili. Son yarışa girerken bunları neden göremediğimizi bilmiyorum çünkü farklı yapabileceğimiz şeyler vardı ve bunları yapsaydık, durum en azından biraz daha iyi olabilirdi."

"Bu yüzden bir yarıştan diğerine daha iyi hazırlandığımızdan emin olmak için yapabileceğimiz şeylere bakıyoruz. Ancak bu tür piste çıktığımızda, aracımız sürüş yüksekliği vb her konuda çok daha iyi çalışıyor."

Spa'dan bu yana öğrendiklerinin gelecek için umut verici olup olmadığı sorusuna Hamilton, "Elbette umut var, potansiyel var ama aracın önümüzdeki yarışlarda iyi mi yoksa kötü mü olacağı konusunda size verebileceğim herhangi bir cevap yok."

"Bekleyip görmek zorundayız çünkü aracımızın performansı bir ruh hali gibi değişiyor. Bir insan gibi, bir insanın taşıdığı özellikler gibi. Gece yattığınızda, sabah yatağın hangi tarafından kalkacağınızı bilemezsiniz. Olan şey bu." cevabını verdi.

Ancak Hamilton, pazar günü podyuma çıkabileceklerini düşünüyor.

Podyum için iyimser olup olmadığı sorusuna İngiliz pilot, "Evet, kesinlikle iyimserim. Burada geçiş yapmak çok zor fakat göreceğiz."

"Şahsen yarış simülasyonu yapmadım fakat George yaptı ve oldukça iyi görünüyordu. Araç bugün güçlüydü ve daha hızlı gidebileceğimi hissettim."

"Umarım bu durum yarına da yansır."

"Yarın podyum için elimden geleni yapacağım." cevabını verdi.