Hamilton: "İlk çizgiyi alabilirdik ama pole pozisyonu 'fazla iyimser' olurdu"
Lewis Hamilton eğer Sergio Perez nedeniyle son turunu bırakmasaydı, pazar günü için ilk çizgiyi alabileceğini düşünüyor.
Mercedes bu hafta sonu genel anlamda daha iyi görünüyordu ve Lewis Hamilton, son turunda iyi bir dereceyle gelirken Sergio Perez'in sebep olduğu sarı bayrak nedeniyle turunu bırakmak zorunda kaldı.
Bugün daha mutlu olup olmadığı sorusuna Hamilton, "Bu hafta sonuna başlarken kesinlikle çok daha mutluydum. Potansiyel olarak ilk çizgi için mücadele edebilecek bir araca sahiptik."
"Durumu gerçekten anlamıyorum çünkü aracımız bir hafta sonu çok uzakta olabiliyor ve bir sonraki hafta sonu birdenbire mücadeleye dahil olabiliyor."
"Bu yüzden mevcut durumun kafa karıştırıcı olduğu kesin. Fakat bugünden çıkarılacak pek çok olumlu şey var. Bence sarı bayrak olmasaydı, ilk çizgi için mücadele ediyor olurduk."
"Yani bu gerçekten olumlu. Burada normalde tek turda olan farkı kapattık, eğer bu yarış tempomuza da yansırsa harika olacak." dedi.
Eğer sarı bayrak olmasaydı, pole pozisyonunun mümkün olup olmadığı sorusuna Hamilton, "Bence bu oldukça iyimser olurdu. Bence bize kıyasla hâlâ biraz daha hızlıydılar. Fakat ilk çizgi mümkündü." cevabını verdi.
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Hamilton, takımının neden Belçika'da yavaş fakat burada hızlı olduklarını daha iyi anladığını da ekledi.
"Mühendisler aracımızın bir önceki yarışta iyi değilken burada nasıl daha iyi olduğunu biraz daha iyi anladılar. Bu aero hesaplamalar ve diğer pek çok şeyle ilgili. Son yarışa girerken bunları neden göremediğimizi bilmiyorum çünkü farklı yapabileceğimiz şeyler vardı ve bunları yapsaydık, durum en azından biraz daha iyi olabilirdi."
"Bu yüzden bir yarıştan diğerine daha iyi hazırlandığımızdan emin olmak için yapabileceğimiz şeylere bakıyoruz. Ancak bu tür piste çıktığımızda, aracımız sürüş yüksekliği vb her konuda çok daha iyi çalışıyor."
Spa'dan bu yana öğrendiklerinin gelecek için umut verici olup olmadığı sorusuna Hamilton, "Elbette umut var, potansiyel var ama aracın önümüzdeki yarışlarda iyi mi yoksa kötü mü olacağı konusunda size verebileceğim herhangi bir cevap yok."
"Bekleyip görmek zorundayız çünkü aracımızın performansı bir ruh hali gibi değişiyor. Bir insan gibi, bir insanın taşıdığı özellikler gibi. Gece yattığınızda, sabah yatağın hangi tarafından kalkacağınızı bilemezsiniz. Olan şey bu." cevabını verdi.
Ancak Hamilton, pazar günü podyuma çıkabileceklerini düşünüyor.
Podyum için iyimser olup olmadığı sorusuna İngiliz pilot, "Evet, kesinlikle iyimserim. Burada geçiş yapmak çok zor fakat göreceğiz."
"Şahsen yarış simülasyonu yapmadım fakat George yaptı ve oldukça iyi görünüyordu. Araç bugün güçlüydü ve daha hızlı gidebileceğimi hissettim."
"Umarım bu durum yarına da yansır."
"Yarın podyum için elimden geleni yapacağım." cevabını verdi.
Perez: "Spin atmasam üçüncülük mümkündü"
Alonso: "Trafik yüzünden son bölümü kaçırdık"
Son Haberler
Pilotlarıyla yaşadığı sorunlarda Alpine suçu kendisinde aramalı
Formula 1'in Sözleşme Tanıma Kurulu tarafından Cuma günü yapılan açıklama ile, 2023'te McLaren için yarışacak olan Oscar Piastri'yi içeren sözleşme tartışmaları sona ermiş oldu.
Schumacher: “Sıralamaların üçüncü bölümüne kalabilmek bizi şaşırttı”
Haas pilotu Mick Schumacher, sıralama turlarında üçüncü bölüme kalmanın onun için bir sürpriz olduğunu söylerken yarınki yarışı başladığı sırada bitirse bile mutlu olacağını belirtti.
Russell, yarış için umutlu: "Podyum için savaşabiliriz"
Mercedes pilotu George Russell, sıralama turlarındaki olumsuzluklara rağmen yarışta podyum için savaşabileceklerini düşünüyor.
Horner: "Perez Hollanda'da gridde ikinci çizgide olmalıydı"
Red Bull Racing'in Takım Patronu Christian Horner, Meksikalı pilotları Sergio Perez'in sıralamalarda hata yapmasaydı Hollanda GP'ye ikinci çizgiden başlaması gerektiğini söyledi.