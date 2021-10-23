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Hamilton: "İlk antrenmandaki değişikliklerden sonra biraz performans kaybettik"

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, Şef Editör

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Austin'de cuma günü gerçekleştirilen ilk antrenman seansından sonra yaptıkları değişikliklerle biraz performans kaybettiklerini söyledi.

Hamilton: "İlk antrenmandaki değişikliklerden sonra biraz performans kaybettik"

Cuma günü gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Mercedes pilotları açık bir şekilde ilk iki sırada yer almıştı. Ancak ikinci antrenman seansında Mercedes pilotları, ilk seanstaki derecelerine ulaşamadılar ve Red Bull'dan Sergio Perez en hızlı isim oldu.

Hamilton; Perez ve McLaren pilotu Lando Norris'in arkasında 3. hızlı isimdi ancak liderden 0.364 sn daha yavaş kaldı.

Hamilton, "Genel olarak iyi bir gündü ancak ne yazık ki yapmamız gereken çalışmalar var. Aslında ne yazık ki değil, durum böyle. Birinci antrenman gerçekten iyi bir seanstı. Ondan sonra bazı değişiklikler yaptık ve 2. antrenman seansında mutlu değildik. Yine de fena bir performans sergilemedik. Sanırım birinci sıradakilere göre performans kaybettik ya da onlar bize karşı kazandılar. Bu açıdan, her zaman olduğu gibi, gece çalışmamız lazım." dedi.

Hamilton, hava sıcaklığından ziyade sert pist yüzeyinin lastikleri yönetmede kendilerini zorladığını düşünüyor.

Hamilton, "Tam olarak sıcaklığın etkilediğini düşünmüyorum. Asfalt yüzeyi daha öncesine göre daha sert ve lastikler... Lastiklerin sıcaklığını koruma konusunda zorlanıyoruz. Neredeyse imkansız bir şey. Daha önce gördüklerimizden fazla aşınma var." dedi.

Hamilton, sıralamalarla yarış ayarları arasında doğru dengeyi bulmanın zor olduğuna dikkat çekti.

"Bu kesinlikle zor çünkü sıralamalar için bir ayar yapmaya çalışıyorsunuz ve onun uzun sürüşte iyi olması gerekiyor. Bu yüzden kolay değil. Burası ayarlar açısından genel olarak kolay bir pist değil ancak bugün çok fazla veri topladık. Onları kullanabilmeliyiz." 

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