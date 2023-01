Hamilton ile Mercedes, iki yıllık yeni sözleşme için görüşüyorlar

Mercedes ile sözleşmesinin son sezonuna giren Hamilton için önemli bir yol ayrımı yaklaşmakta, nitekim kendisi artık 38 yaşında ve kazanılabilecek her şeyi kazanmış vaziyette.

Buna rağmen 2021 sezonunun son yarışında kaçırdığı sekizinci şampiyonluk için bastırmak istediği bilinen İngiliz pilotun birkaç sene daha devam edebileceği de konuşuluyor.

Tüm bu dedikodulara yeni bir boyut kazandırabilecek bir haber yayınlayan Fransız haber sitesi sportune.20minutes, sözleşme görüşmelerinin başladığını, ancak imzaların 2023 sezonunun ilk yarışlarından önce atılmayacağını yazdı.

Hamilton için sözleşme görüşmelerindeki en önemli konu başlıklarından biri, mevcut sözleşmede yer alan Mission 44 ve Ignite programlarının varlığını sürdürüp sürdürmeyeceği, nitekim Hamilton her yıl bu programlara yaklaşık 8 milyon Euro gibi bir meblağ yatırmakta.

Sözleşmenin diğer bir yönü de uzun vadede Hamilton'ın takımdaki rolüyle ilgili olacak; bunun sebebi, takımın Hamilton'ı bir elçi olarak bünyesinde tutmak istemesi. Hamilton'ın hedefi ise yılda 1 ila 3 milyon Euro maaşlı klasik bir elçi olmak değil, 2020-2021'de başlayan Mission 44 sosyal projenin daha aktif bir şekilde devam ettirebilmek.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, on the grid with Angela Cullen, Physiotherapist, Mercedes AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images