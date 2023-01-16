Hamilton ile Mercedes, iki yıllık yeni sözleşme için görüşüyorlar

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Mercedes ile sözleşmesinin son sezonuna giren Hamilton için önemli bir yol ayrımı yaklaşmakta, nitekim kendisi artık 38 yaşında ve kazanılabilecek her şeyi kazanmış vaziyette.

Buna rağmen 2021 sezonunun son yarışında kaçırdığı sekizinci şampiyonluk için bastırmak istediği bilinen İngiliz pilotun birkaç sene daha devam edebileceği de konuşuluyor.

Tüm bu dedikodulara yeni bir boyut kazandırabilecek bir haber yayınlayan Fransız haber sitesi sportune.20minutes, sözleşme görüşmelerinin başladığını, ancak imzaların 2023 sezonunun ilk yarışlarından önce atılmayacağını yazdı.

Hamilton için sözleşme görüşmelerindeki en önemli konu başlıklarından biri, mevcut sözleşmede yer alan Mission 44 ve Ignite programlarının varlığını sürdürüp sürdürmeyeceği, nitekim Hamilton her yıl bu programlara yaklaşık 8 milyon Euro gibi bir meblağ yatırmakta.

Sözleşmenin diğer bir yönü de uzun vadede Hamilton'ın takımdaki rolüyle ilgili olacak; bunun sebebi, takımın Hamilton'ı bir elçi olarak bünyesinde tutmak istemesi. Hamilton'ın hedefi ise yılda 1 ila 3 milyon Euro maaşlı klasik bir elçi olmak değil, 2020-2021'de başlayan Mission 44 sosyal projenin daha aktif bir şekilde devam ettirebilmek.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, on the grid with Angela Cullen, Physiotherapist, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Sözleşmenin detayları neler?

Habere göre Hamilton'ın ilk teklifi yeniden iki yıllık bir sözleşmeye imza atmak oldu, ancak bu kez yılda 70 milyon Euro, toplamda 140 milyon Euro talep ettiği söyleniyor.

İngiliz pilotun şu anki maaşının büyük bir kısmı Jim Ratcliffe'in şirketi, takımın sponsoru ve hissedarı Ineos tarafından ödeniyor.

Hamilton'ın yeni maaşının %90'ını ödemeyi taahhüt eden Ratcliffe, Hamilton'ı Manchester United'ın satın alınmasına katılması planlanan holdinge de dahil edecek.

Bir önceki sözleşmede olduğu gibi, bir sonraki sözleşmenin de büyük bir kısmı Mission 44'ün finansmanı için kullanılacak. Planlanan rakam 15 milyon Euro.

Sözleşmede olası bir marka elçiliği görevinin detayları da yer aldı. Bu konuda Hamilton'ın planı, Mercedes-Benz ile yılda yaklaşık 25 milyon Euro kazanacağı, 10 yıllık bir elçilik anlaşması imzalamak!

Eğer bu gerçekleşirse, Hamilton 2035 yılına kadar servetine 250 milyon Euro daha eklemiş olacak.