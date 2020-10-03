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Formula 1 / Son dakika

“Hamilton ile Alonso, F1 tarihinin en iyi ikilisiydi”

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“Hamilton ile Alonso, F1 tarihinin en iyi ikilisiydi”
Ekleyen:
, Editör

Eski Formula 1 sürücüsü Pedro de la Rosa, Fernando Alonso ile Lewis Hamilton’dan oluşan 2007 McLaren sürücü kadrosunun, sporun gördüğü en iyi ikili olduğunu söyledi.

Hamilton ve Alonso, sadece tek bir sezon takım arkadaşı olarak kaldılar. Alonso, ‘Casusluk’ skandalından sonra kontratını tamamlamadan takımdan ayrıldı.

2007’de takımın test sürücüsü olan De la Rosa, “Ne yazık ki, durumun patlama şekli beni şaşırtmıştı. Çünkü geriye bakarsak bu ikili, muhtemelen tarihteki en güçlü ikiliydi.” dedi.

İkili, o sezonda dörder yarış kazandı ve sezonu 109 puanda tamamladılar. Ancak takım arkadaşından daha fazla ikincilik alan Hamilton önde yer aldı. Buna rağmen Hamilton ve Alonso şampiyonluğu 1 puan farkla Kimi Raikkonen’e kaptırdılar. McLaren ise, ‘Spygate’ skandalı sebebiyle takımlar şampiyonasından diskalifiye edildi.

2007’de Alonso ile Hamilton’ı yakından gözlemleme şansı yakalayan De la Rosa, bu ikilinin, 1988-89 yıllarındaki Ayrton Senna-Alain Prost ikilisinden üstün tutulması gerektiğine inanıyor.

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“Her zaman, yeni jenerasyonların daha güçlü olduğunu düşünürüm. Bu, Senna’ya ya da Prost’a karşı bir şey değil. Onlar benim kahramanlarım, her zaman da kahraman kalacaklar.”

"Ancak Fernando ve Lewis’in seviyesi inanılmazdı. Verilerine bakıp, ‘Bu çocuklar farklı bir gezegenden!’ dediğimi hatırlıyorum.”

“İlişkilerinin patlama noktasına gelmesini beklemiyordum. Bu üzücü, çünkü bu çocuklar McLaren’a çokça şampiyonluk getirebilirdi.”

“Pistte her zaman birbirlerine büyük saygı duydular, çünkü birbirlerinin ne kadar iyi olduklarını biliyorlardı. Hiç açık şekilde söylemeseler de, birbirlerine büyük saygı duyuyorlardı.”

“Yarış pistinde, aralarında yanlış hiçbir şey olmadı. Her zaman sıkı ancak adil bir savaş oldu. Birbirlerini dışarı itmek ya da kanatlarını kırmak gibi şeyler yapmadılar. Sadece pistte cesurca savaşan gladyatörler vardı. Yani bu konuda kötü anılarım yok.”

 
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Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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