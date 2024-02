Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

Uzun süredir yarış mühendisi olan Peter Bonnington'ın pit stoptan önce telsizi açıp söylediği "Tamam Lewis, çekiç zamanı [hammer time]" on yılı aşkın bir süredir Formula 1 yarışlarının ikonik sözlerinden biri haline geldi.

MC Hammer'ın efsanevi hiti 'U Can't Touch This' sırasında bir şarkısında geçen "Stop, Hammer time" sözünü Hamilton ve Bono pite gelene kadar zorlamasını ifade eden bir terim olarak benimsedi.

F1'in Grill the Grid serisinde 'çekiç zamanı' mesajlarının kökeni sorulduğunda gülümseyerek 'U Can't Touch This' şarkısını mırıldanan Mercedes pilotu, "Çekiç zamanı... Diyelim ki pit stopum 20. ya da 25. turda pite gelene kadar zorlamam gerektiğini söylemek için o anda genellikle 'zorlama zamanı' derler."

"Bono uzun cümleler kurardı: 'Merhaba Lewis, sadece zorlama zamanının geldiğini bilmeni istiyorum' derdi ve bu gerçekten uzun bir cümle."

"Ben de 'Bono, bana çekiç zamanının geldiğini söyle' dedim ve bunun anlamı 'deli gibi zorla ve devam et' oldu." şeklinde konuştu.