Hamilton: "İkinciliği kaybedeceğimi bilseydim güvenlik aracı esnasında pite girmezdim"
Lewis Hamilton, Britanya Grand Prix'sinin son bölümündeki Güvenlik Aracı periyodunda ikinci pit stopunu yapmasının ardından George Russell'a ikinciliği kaptırdı.
Lewis Hamilton, yarışın son bölümünde takım arkadaşı ve yarışın galibi Charles Leclerc'in arkasında ikinci sırada ilerliyordu. Ancak Max Verstappen'in Stowe virajında yaptığı kaza sonrası güvenlik aracı yarışa dahil oldu ve Red Bull aracı çakıl havuzundan çıkarılmaya başlandı.
Yarışın yeniden başlayacağını öngören Ferrari, her iki pilotunu da taze lastikler için pite çağırdı. Leclerc, sahip olduğu zaman farkı sayesinde liderliğini korurken, Hamilton ise pistte kalmayı tercih eden Mercedes pilotu George Russell'ın gerisine düştü.
Her ne kadar pist görevlileri Stowe virajındaki temizlik çalışmalarını tamamlamış olsa da yarış yeniden başlatılmadı. Bunun nedeni, 52 turun 51.sinde tur yiyen araçların turunu geri almasına izin verilmesi ve kurallar gereği bu prosedürün ardından bir tam turun tamamlanmasının zorunlu olmasıydı.
Yarışın yeniden başlamaması nedeniyle pit stop kararından pişman olup olmadığı sorulan Hamilton şöyle konuştu: "Takım pite girmemi istedi. Ben de pite girdiğimde pozisyonumu koruyacağımı varsaydım."
"Eğer bana, 'Pite gireceksin ama pozisyon kaybedeceksin' deselerdi bunu yapmazdım."
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
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