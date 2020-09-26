Hamilton: "İkinci seans çok korkutucuydu"

Seans sırasında İngiliz pilot, attığı ilk turunun silinmesi sonucunda son sıraya geriledi. Daha sonrasında attığı turun sonunda ise Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in bariyerlere çarpması ile beraber İngiliz pilot, bitime 2 dakika kala zaman turu atmamış bir şekilde zaman listesinde bulunuyordu.

Damalı bayrak çıkmadan 1.2 saniye önce start-finiş çizgisini geçerek tura başlayan Hamilton, üçüncü sıralama seansına geçmeyi başardı ve daha sonrasında da pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Sıralama seansı sonrasında konuşan Hamilton, açıklamalarında şunları söyledi: "İkinci seans, yaşadığım en kötü sıralama seanslarından biriydi."

"Gerçekten çok korkutucuydu. Kalbim ağzımdaydı, sanırım attığım ilk tur silindi, ki tüm hafta sonu boyunca o virajda dışarı taşmıştım ancak ilk defa turum silindi."

"Ve pistte kalıp bir tur daha atmak istedim, en azından temel bir zamana sahip olmak için, ancak pitlere gelip yeni lastik takmamı istediler. Daha sonrasında da kırmızı bayrak çıktı. Bir sonraki lastiğe geçmekle gerçek bir risk oluştu ve yumuşak lastikle yarışa başlamak çok da iyi değil."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, leaves the garage Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Buna ek olarak pole pozisyonundan başlamak güzel, ancak daha çok sürtünme ile beraber burası pole'de olmak için en kötü pist, bu yüzden yarın startta geride kalacağım gibi duruyor."

"Yarıştığım her iki sürücü birden yarın orta lastik ile yarışa başlayacak, bu yüzden yarışı kazanmak oldukça zor olacak. Ancak buna rağmen pozitif olacağım, oldukça fazla pozisyon kazanmaya çalışacağım. İyi start almaya çalışacağım, artık işime hangisi yararsa. Ve olanları da göreceğiz."