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Formula 1 Avustralya GP

Hamilton: "İkinci seans bu araçla en güvensiz hissettiğim bölüm oldu"

Lewis Hamilton, Formula 1 Avustralya GP'sinin ikinci antrenmanının, Mercedes'in ayar değişikliği nedeniyle "muhtemelen uzun zamandır yaptığım en kötü seanslardan biri" olduğunu söyledi.

Adam Cooper
Adam Cooper
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Sam Bagnall / Motorsport Images

Takımın Cidde'deki son yarıştan bu yana yaptığı değişikliklerin ardından, yedi kez dünya şampiyonu olan pilot 1. antrenmanın başında aracın şimdiye kadarki en iyi hissini verdiğini söyledi.

Ancak, ayarlamaların ardından "gittikçe daha da kötüleştiğini" ve nihayetinde 2. antrenmanda araç ile  şimdiye kadarki "en az güvende" hissettiği turları attığını bildirdi.

Seansı 18. sırada tamamlayan Hamilton, "Açıkçası kendimi iyi hissetmiyorum. Muhtemelen uzun zamandır geçirdiğim en kötü seanslardan birini geçirdik."

"1. antrenman genel olarak oldukça iyi hissettirdi. 1. antrenmandaki turlar şimdiye kadarki en iyi hissini verdi."

"Gittikçe kötüleşti. Sonra 2. antrenmanda bazı büyük değişiklikler yaptık ve çok zordu."

"O seanstan sonra, bu araçla şimdiye kadar kendimi en az güvende hissettiğim bölüm diyebilirim. Ancak yaptığımız 1. antrenman çalışmasından olumlu sonuçlar aldık." dedi.

Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell daha iyi bir gün geçirerek 1. antrenmanda üçüncü, 2. antrenmanda ise altıncı sırayı aldı.

Russell, "Başından beri kendimi oldukça rahat hissettim. Suudi Arabistan ve Bahreyn'den bu yana bazı değişiklikler yaptık, hâlâ bu aracı daha iyi anlamaya çalışıyoruz."

"Her bir tur çok değerli, gittikçe daha fazla şey öğreniyorsunuz ve aracı en iyi noktaya getirmeye çalışıyorsunuz."

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Açıkçası, artık fabrikada simülasyon üzerinde çalışan bir ekibimiz var ve ondan daha fazla performans elde etmeye çalışıyoruz."

"Bakalım yarın ne getirecek. Her zaman herkes iyi bir gece uykusu aldığında ertesi gün çok farklı olur." dedi.

Yine de Russell zaman zaman zor bir gün geçirdiklerini de kabul etti.

Russell, "Sınırları zorluyoruz. Bazı küçük anlar yaşadık. Ama sonuçta her şey kontrol altında. Herkes yakın görünüyor. İlk seansta, sanırım 10 aracı 0.2 saniyelik fark ayırdı."

"2. antrenman biraz daha dağınıktı. Sonda gerçekten iyi bir tur atacaktım ve sadece son iki virajda küçük bir sorun yaşadım."

"Son turumda sanırım 0.2 veya 0.3 saniye öndeydim. 12. virajda pist dışına çıktım ve ön kanadıma zarar verdim."

"Son birkaç virajda pist dışına çıktım. Çıkmadım ama orada çok fazla tur zamanı kaybettim. Sanırım o seansta 3. olabilirdik. Ancak her zaman oldukça güçlü 1. ve 2. antrenman performanslarımız oldu." dedi.

Watch: Explained: Mercedes Grabs Resta from Ferrari in F1 Staff Swoop

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