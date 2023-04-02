Hamilton: "İkinci olmayı hiç beklemiyordum"

Haberi dinle

Avustralya GP, oldukça kaotik bir yarış oldu. Birden fazla pilot farklı sebeplerle yarış dışı kalırken, seansta üç kez kırmızı bayrak çıktı.

Yarışın ilk turunda Verstappen'den liderliği alan George Russell ve onu takip eden takım arkadaşı Hamilton'a bakıldığında, Mercedes pilotlarının formu oldukça iyi görünüyordu.

Ancak 18. turda güç ünitesi sorunuyla Russell yarış dışı kaldı.

Hamilton ise çok geçmeden liderliği tekrar ele geçiren Verstappen'in temposuna tam olarak ayak uyduramasa da, olaylı geçen yarışın ardından podyumun ikinci basamağında yer almayı başardı.

Yarışın ardından Hamilton, "George için gerçekten şanssız bir gündü. Oldukça talihsiz bir durumdu. Kesinlikle dayanıklılığımızı gözden geçirmeliyiz."

"Bunun dışında, bu puanları almak gerçekten inanılmaz."

"Dürüst olmak gerekirse, Max'i geride tutmak için başlangıçta çok fazla zorlamam gerekiyordu ve sonra Fernando da zorlamaya başladı. Gerçekten çok ama çok hızlılar. Ama bugün Fernando'yu geride tutmayı başardım."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

"Kesinlikle ikinci olmayı beklemiyordum, bunun için çok minnettarım. İlk üçte üç Dünya Şampiyonu var, bu çok büyük bir şey." dedi.

Suudi Arabistan Grand Prix'si sıralama turlarının ardından verdiği demeçte 'araçla aramda bir bağ hissedemiyorum' diyen Hamilton, bugünkü iyi performansına rağmen durumun değişmediğini de ekledi.

Yedi kez Dünya Şampiyonu, "Araçta hâlâ kendimi rahatsız hissediyorum, hâlâ araçla aramda bir bağ hissetmiyorum. Bu kopuklukla elimden geldiğince aracı kullanıyorum ve bu bağı kurmak için çok çalışıyorum."

"Bunun uzun bir yol olduğunu düşünüyorum. Ama yine de, performansımızın ve Red Bull'lara kıyasla düzlük hızımızın düşük olduğunu düşünürsek, sezonun bu noktasında Aston ile savaşıyor olmamız harika."

"Sadece savaşmaya devam etmeliyiz. Fabrikadaki herkese çok ama çok teşekkür ederim. Zorlamaya devam edelim. Aradaki farkı kapatabiliriz. Bu zor olacak ama imkansız değil." dedi.