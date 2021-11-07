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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Hamilton: "İkinci olduğum için gerçekten minnettarım"

Ekleyen:
, Şef Editör

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Meksika GP'yi ikinci sırada tamamladığı için mutlu olduğunu çünkü Red Bull'un bu hafta sonu daha üstün olduğunu söyledi.

Hamilton: "İkinci olduğum için gerçekten minnettarım"

Mercedes, geleneksel olarak motordan maksimumu almakta zorlandığı Meksika'da sıralamalarda 1-2 olarak herkesi şaşırtmıştı.

Ancak bu avantaj, yarışın daha ilk turunda kayboldu. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Valtteri Bottas, iyi bir kalkış yapamadı ve ilk viraja gelene kadar hem Hamilton, hem de 3. sıradan başlayan Max Verstappen onu sağdan ve soldan sıkıştırdılar. Verstappen, ilk virajda liderliği ele geçirirken Hamilton 2. sıraya yükseldi. Bottas ise arkadan Daniel Ricciardo'nun temas etmesiyle spin attı.

İlk virajın ardından ikinci sırada kalan Hamilton, yarışın kalan bölümünde Verstappen'i zorlayamadı. Red Bull, geç pit stop ile Sergio Perez'in Hamilton'ı geçmesi için zorlasa da Perez, Hamilton'ı yakaladıktan sonra gerçekçi bir atak fırsatı bulamadı ve böylece Hamilton yerini korumuş oldu.

Yarışın hemen ardından konuşan Hamilton, "Öncelikle Max'i tebrik ediyorum. Bu hafta sonu araçları çok üstündü ve bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Kesinlikle her şeyimi verdim ve sonunda Sergio ile harika bir mücadelemiz oldu. Yine de ikinci olduğum için gerçekten minnettarım."

"Daha önce birçok kez baskı altında kaldım. Bu açıdan pozisyonu korumak kolay oldu. Ancak bu, araçlarının ne kadar hızlı olduğunu gösterdi. Sergio çok gerideydi ancak farkı kapatmayı başardı."

"O, harika bir iş çıkardı. Baskı oluşturdu ve zorlamaya devam etti. Ancak gerçekten yarıştan keyif aldım." dedi.

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