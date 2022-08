Hamilton: "İki saniye yavaş olacağımızı hiç düşünmemiştim"

Mercedes, yaz arasından önceki son yarışlarda iyi bir ilerleme kaydetmişti ve bundan ötürü Belçika'ya büyük umutlarla geldi.

Ancak cumartesi günü iki pilot da yaklaşık iki saniye geride kaldılar.

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından konuşan Hamilton, "Sıralama turları çok basitti, sadece hızlı değildik! Lastiklerle ilgili bir sorun yaşadığımı söyleyemem, sadece araç çok hızlı değildi."

"Sanırım bu, aracın kendisiyle ilgili. Mantıklı görünmüyor ancak böyle. Bence her şeyi denedik, pek çok şeyi takıp çıkardık, kanatları değiştirdik, ayarları değiştirdik, bu hafta sonu her şeyi yaptık. Pek çok şey denememize rağmen bu hafta sonu bu kadar geride kalmak şaşırtıcı. Belki de onlar ilerlemiştir? Güncelleme getirdiler mi yoksa getirmediler mi bilmiyorum fakat durum çok zor."

"Bu hafta sonu iki saniye geride olacağımızı hiç düşünmemiştim. Tahmin ettiğimizden çok daha kötü durumdayız" dedi.

Bunun kullandığı en kafa karıştırıcı araç olup olmadığı sorusuna Hamilton, "Aslında 2009 da oldukça garipti. Bu da ona benziyor."

"Hayal kırıklığı kelimesini kullanmak istemiyorum çünkü fabrikada 2000 kişinin iyi bir performans göstermemiz adına çok çalıştığını unutmamalıyız. Fakat keşke doğru yöne gitseydik, keşke bizi ileriye taşıyacak güncellemelere sahip olsaydık, keşke ön tarafta savaşıyor olsaydık fakat durum böyle."

"Elbette acı verici. İnanın bana canınızı yakıyor."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, inspects the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images