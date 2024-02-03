Hamilton, iki ismi Ferrari'de istiyor: Bono ve Shovlin!

Lewis Hamilton'ın 2024 sonrası Ferrari'ye katılacağı çoktan açıklandı fakat 2025 sezonu başlamadan önce tüm tarafların tamamlaması gereken bir yıl var.

Hamilton bu yıl Mercedes'teki son sezonunu geçirecek ve yeni aracın örtüsü 14 Şubat'ta kaldırılacak. Ancak 2025'e az bir süre kaldı ve İngiliz pilotun net bir planı var: Maranello'ya Brackley'de birlikte büyük bir destan yazdığı insanları getirerek, başlangıçtan itibaren tanıdık bir ortama sahip olmak.

Hamilton böylelikle başlangıçtan itibaren -takımla- birbirlerini anlamalarını ve dolayısıyla ihtiyaçlarını ya da tercihlerini spor yönetimine hemen açıklayarak, alışma sürecini hızlandırmayı düşünüyor. Çünkü her ne kadar çok yıllık bir sözleşme imzalamış olsa da (2+1'den bahsediliyor) sekizinci şampiyonluğu kazanmak için zaman çok az ve Lewis de bunu çok iyi biliyor.

Bu nedenle İngiliz pilot Mercedes döneminden iki önemli ismi Maranello'ya götürmeyi planlıyor. Bu isimler Bono olarak bilinen Peter Bonnington ve Andrew Shovlin.

Bono yıllardır Lewis'in yarış mühendisi. Aralarındaki ilişki çok yakın, bu duygu elle tutulur cinsten. Shovlin ise Mercedes'in pist mühendisliği direktörü ve sık sık takımın basınla yaptığı bilgilendirme toplantılarına katılarak, yarış hafta sonlarında nelerin yolunda gidip gitmediğini açıklıyor.



Son birkaç saat içinde, şu anki araç gelişim mühendisi ve eski pist mühendisi olan Riccardo Musconi'nin de olaya dahil olabileceği konuşuldu fakat bu söylentiler doğrulanmadı.

Hamilton'ın talepleri ya da niyetleri son derece mantıklı. Schumacher'in 1996'da Ferrari'ye katıldığında yaptığını tekrarlıyor olacak. Alman pilot o dönem beraberinde teknik direktör Ross Brawn ve tasarımcı Rory Byrne'ü de getirmişti, ki her ikisi de Benetton ile kazanılan şampiyonlukların mimarlarıydı.

Hamilton'ın planlarının önünde birkaç engel var. Bunlardan en önemlisi ve aşılması en zor olanı, Bonnington ve Shovlin'in İngiltere'den İtalya'ya taşınma konusundaki şüpheleri.

Öte yandan, bu sadece takım değiştirme meselesi değil, aynı zamanda ülke değiştirme, dil değiştirme ve İtalyanca konuşmaya uyum sağlama meselesi olacak.

Yine de ikiliyi Maranello'ya gelmeye ikna etmek için yeterli zaman var.