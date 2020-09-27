Hamilton men cezasına yaklaştı, Türkiye'de yarışamayabilir!

Hamilton, Rusya GP'si öncesinde FIA'nın kalkış antrenmanıyla ilgili talimatlarına uymadığı gerekçesiyle 10 saniyelik bir zaman cezası aldı.

Hamilton, bir tanesi pit yolunun hemen sonunda olmak üzere iki ayrı kalkış antrenmanı yaptı. Ancak bu bölgelerde kalkış antrenmanı yapması, Michael Masi tarafından yayınlanan belgelere göre yasaktı.

Bundan ötürü Hamilton, izin verilmeyen bölgede iki ayrı kalkış antrenmanı yaptığı için iki ayrı beş saniyelik zaman cezası aldı.

Hamilton, bu cezayı ilk pit stopunun ardından çekti ve kararı "gülünç" ve "saçmalık" olarak yorumladı.

Ceza bülteninde hakemler, Hamilton'a her olay için bir süper lisans ceza puanı verildiğini doğruladılar.

Bu, Hamilton'ın ceza puanının 10'a yükseldiği anlamına geliyor. Kurallar gereği bir sürücü 12 ceza puanına ulaşırsa, bir yarıştan men ediliyor.

Hamilton'ın iki ceza puanı Türkiye GP'de silinecek ve İngiliz pilot o yarışa kadar iki ceza puanı daha alırsa bir yarıştan men edilecek

Yani Hamilton, Nürburgring, Portekiz, Imola veya Türkiye'de yarışamayabilir.

Hamilton, 2019 Brezilya' GP'de iki ceza puanı aldı ve Avusturya'da da toplam dört ceza puanı aldı.

İngiliz pilot, İtalya Grand Prix'sinde kapalı olduğu halde pite girdiği için iki ceza puanı almıştı.

2014'ten bu yana kullanılan bu sistemde şimdiye kadar hiç kimse 12 puana ulaşamadı ve men cezası almadı.