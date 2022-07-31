Hamilton: "İki araçla birlikte ikinci kez podyumda olmak bizim için çok özel"

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Mercedes, yaz arasından önce gerçekleştirilen son yarış olan Macaristan GP'sini iki pilotuyla birlikte podyumda tamamladı.

Lewis Hamilton, yedinci sıradan başladığı yarışta güçlü bir start alarak önündeki iki Alpine pilotunu geçti ve beşinci sıraya çıktı.

Hamilton, Leclerc'in 15 tur kala pite gelmesiyle birlikte dördüncülüğe yükseldi ve üçüncü sıradaki Sainz ile aradaki farkı git gide kapatmaya başladı.

İngiliz, peş peşe hızlı turlar atarak bitime sekiz tur kala Sainz'ı yakaladı ve bir tur içerisinde İspanyol pilotu geçmeyi başardı.

Hamilton, güçlü temposunu sürdürerek ilk virajın çıkışında takım arkadaşını da geçti ve ikinciliğe yükseldi.

Mercedes pilotu ayrıca en hızlı turu da attı ve hafta sonundan 19 puanla ayrıldı.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, "Yarışın başında kesinlikle zorlanıyordum ve öndekilere yetişebileceğimden emin değildim."

"Fakat git gide denge konusunda biraz daha rahatladım ve ayrıca iyi bir start aldım."

"Zorlamaya devam eden ve bu zorlu yılda vazgeçmeyen takımıma gerçekten teşekkür etmek istiyorum. İki araçla birlikte ikinci kez podyumda olmak bizim için çok özel."

"George da bugün çok şanssızdı. Diğerleri hâlâ biraz daha avantajlı. Fakat açıkça farkı kapatıyoruz. Yaz arasına bu performansa sahip olduğumuzu bilerek girmek harika. Umarım sezonun ikinci yarısında biraz daha fazlasını buluruz ve öndekilerle mücadele etmeye başlarız." dedi.

Soğuk hava koşullarının yardımcı olup olmadığı sorulan Mercedes pilotu, "Biraz daha soğuk olması bizim için kesinlikle daha iyi çalışmış gibi görünüyor. Nedenini tam olarak söyleyemem."

"Max ile mücadele etmek için sona doğru yağmur yağmasını umuyordum. Sıralamada DRS iyi olsaydı galibiyet için mücadele edebilirdik."

"Fakat her koşulda arka arkaya ikinci kez ikinciliği almaktan çok mutluyum. Bu muhteşem destekleri için tüm taraftarlara teşekkür ederim." dedi.