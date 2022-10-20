Hamilton: "İhlallere ciddi ceza verilmezse, bütçe sınırı diye bir şey kalmayabilir"

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F1 dünyası, 2021 yılında 145 milyon dolarlık bütçe sınırını aştığı açıklanan Red Bull'a FIA'nın ne yaptırımda bulunacağını merakla bekliyor.

Red Bull bütçe sınırını aşmadığı konusunda ısrarcıydı ancak onun da FIA ile sıradaki adımın ne olacağını belirlemek için görüşme yaptığı düşünülüyor.

7 kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton, 2021 şampiyonluğunu son yarış Abu Dhabi'nin son turunda tartışmalı bir şekilde Max Verstappen'e kaptırmıştı.

Red Bull'un bütçe sınırını aştığının resmi olarak ifade edilmesinden sonra ilk defa konuşan Hamilton, bu tür durumlardaki yaptırımların, başka takımların aynı ihlale cesaret etmesini engelleyecek şekilde olması gerektiğini söyledi.

Bununla birlikte Hamilton, FIA'nın hem kendi bütünlüğünü hem de F1'in bütünlüğünü korumak için bütçe sınırı konusunda zorlama yapması gerektiğini vurguladı.

Hamilton, "Sporun bu konu hakkında bir şey yapması gerekiyor. Aksi takdirde, çok rahat olunursa, bu kurallar konusunda rahat olurlarsa, bu durumda tüm takımlar o sınırı aşar."

"Milyonlarca fazla harcamanın karşılığı hafif bir ceza olursa, açıkçası bu spor için harika olmaz. Bu durumda gelecekte bütçe sınırı olmayabilir." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hamilton, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ve ekibinin, F1'in bütünlüğü için doğru kararı vereceklerine inandığını söyledi.

Hamilton, "Buna inanmam gerek. O zaman doğal olarak şüphe avantajını vermek istiyorum. Onun haricinde, sadece yapabileceğim en iyi işi yapmaya odaklandım. Artık ne olduysa oldu." dedi.

Hamilton son olarak FIA'nın bu tür konularda daha şeffaf olması gerektiği görüşünü savundu.

Hamilton, "Bu tür zamanlar, taraftarlar için kafa karıştırıcı olabilir."

"Taraftarlar olmadan spor hiçbir şeydir. u yüzden evet, bu tür değerleri korumamız gerek." dedi.