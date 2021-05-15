Hamilton için pist yürüyüşleri "anlamsız bir egzersiz"

Mercedes pilotu, Barselona'daki yarışı kazanmadan önce cumartesi günü 100. pole pozisyonunu kazanarak bunu başaran ilk pilot oldu.

İstatistiklere göre, Hamilton sporun şimdiye kadar gördüğü en iyi sıralama pilotu ve bu başarısını seanstan önce deneme yanılma yoluyla elde ettiğini söylüyor.

Sky F1'e verdiği demeçte, "Perşembe ve cuma günleri boyunca bunun için çalıştığınızı düşünüyorum. Cuma ve cumartesi sabahı birçok şey deniyorsunuz ve temelde bulmacanın parçalarını bu zamanlarda bulmaya çalışıyorsunuz ancak hepsini bir araya getiremeyebiliyorsunuz."

"Sonra sıralamalar geliyor ve bunu yapmaktan başka seçeneğiniz kalmıyor. Tüm parçalara sahip olsanız da olmasanız da, bu bulmacayı bir araya getirmeniz gerekiyor."

“Geçmişe bakıyorsunuz, önceden attığınız turlara bakıyorsunuz, bazı rakiplerinizin yaptığı turlara bakıyorsunuz. Bu noktada sadece masada hiçbir şey bırakmadığınızdan emin olmanız gerekiyor.” dedi.

Birçok pilotun bir yarış hafta sonundan önce bir piste ilk geldiklerinde yaptıkları ilk iş, pisti daha iyi anlayabilmek için pist yürüyüşüne çıkmaktır.

Bununla birlikte, Hamilton bunu yapmayı ya da simülatördeki zaman geçirmeyi yararlı bulmuyor.

"Simülatörde neredeyse hiç vakit geçirmiyorum. Belki yılda en fazla 20 tur yapıyorum, simülatörle ilgilenmiyorum."

“Gençken pist yürüyüşüne çıkardım ama kendimle ilgili keşfettiğim şey, benim için anlamsız bir egzersiz olduğuydu. Bu yüksek hızda sürmekten çok daha farklı."

Track walk: Lewis Hamilton, McLaren Mercedes 1 / 1 Fotoğraf: XPB Images

"Anladığım şey, bunun sadece boşa enerji harcamak olduğuydu. Bu yüzden hafta sonu benim için enerjimi korumak ve bunu sürdürmekle ilgili, böylece asıl işi yapabilirim."

Ayrıca İngiliz pilot, Sebastian Vettel'in kullandığı yöntem yani gözlerini kapayıp kafasında pistte sürdüğünü canlandırmak hakkında da aynı şeyi hissediyor.

"Bence bu yöntem gerçekten çok kötü. Fakat buna tamamen karşı çıkmak istemiyorum çünkü belki bazı insanlar için işe yarıyordur."

"Seb'in bunu yaptığını hatırlıyorum, bir turu kafasında canlandırırdı. Denedim ama benim için işe yaramadı. Yine de, bunun senin için neyin işe yaradığını bulmakla ilgili olduğunu düşünüyorum.”

100. pole pozisyonuna ulaştıktan sonra en iyi zaman turu seçilmesi istenilen Hamilton, 2018'de Singapur GP'de attığı sıralama turunu seçti ve bunun anahtarının lastik sıcaklığını mükemmel bir seviyede tutmak olduğunu söyledi.

Hamilton, "Bu turu hatırlıyorum. Şimdiye kadar attığım en iyi tur olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Bu pistte yarıştığım tüm yıllardan beri, McLaren'daki günlerimde bile, her yıl lastiklerle ilgili sınırlamalar yaşamıştım. İlk bölümde hızlı olabilirsiniz ancak lastikler çok sıcak olduğu için son sektör her zaman bu pistte en kötüsüdür."

"Birlikte iyi bir şekilde çalışabildiğim bir takıma sahip olmak, aracımı geliştirebilmek, böylece lastiklerimin turun sonunda kalmak ve son şikandan hızlı bir şekilde geçebilmek için bu güvene sahip olmak, uzun zamandır sergilediğimiz gelişme sayesinde oldu.” dedi.