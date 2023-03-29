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Hamilton için Mercedes'teki geleceğine karar verme zamanı geliyor mu?

The Times yazarı Matthew Syed'e göre Lewis Hamilton için Mercedes'te "tamam" veya "devam" diyeceği gün yaklaşıyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Hamilton için Mercedes'teki geleceğine karar verme zamanı geliyor mu?
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Mercedes'in yeni sezona kötü başlaması, mevcut sözleşmesi bu yılın sonunda sona erecek olan Hamilton'ın takımdaki geleceğine ilişkin ciddi soru işaretlerine yol açtı.

Sezonun ilk iki yarışını beşinci sırada tamamlayan Hamilton, 2021 Suudi Arabistan GP'sinden bu yana galibiyete hasret.  

Yedi kez dünya şampiyonunun geleceğini yorumlayan gazeteci Matthew Syed, Hamilton'ın Mercedes'e sadık kalmak ile başka bir takımda daha fazla başarı elde etmek arasında bir karar vermek zorunda kalabileceğini iddia etti.

The Times'taki köşesinde Syed, "Hamilton kariyerinin en iyi yıllarında Mercedes'in dünya standartlarındaki mühendisliğinden büyük fayda sağladı ve şüphesiz ki takıma büyük sadakat duyuyor."

"Ancak sözleşmesinin bitmesine bir sezon kaldı, dolayısıyla takımdan iyi bir şekilde ayrılmasını sağlayacak farklı bir yol olup olmadığını merak ediyor olabilir."

"Red Bull'a gitmesi pek olası değil ama Hamilton ve Verstappen'in aynı araçta karşı karşıya gelme ihtimali -yaşlanan maestro, cesur yeteneğe karşı- bile sporu yeni bir seviyeye taşıyabilecek bir hikaye."

"Belki de Mercedes'in kendini toparlayıp aracı hızlandırmanın bir yolunu bulma şansı da vardır. Pilot ve mühendisler arasındaki takım çalışması yeniden hayat bulabilir ve Hamilton'a arzuladığı rüyayı gerçekleştirme şansı verebilir."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Bunun yanı sıra Hamilton'ın 60 milyon sterlinlik kontratının maliyeti göz önüne alındığında, Mercedes'in de ilişkiyi sona erdirmesi de mümkün, Hamilton'a karşı çıkan pek çok kişi de bu ihtimali dile getiriyor."

"Yine de Hamilton'ın 'bir yolunu bulacağı' oldukça açık. Işığın sönmesine karşı çıkacak, düşük performans gösteren bir aracın dezavantajına karşı ajitasyon yapacak. Her şeye rağmen kendi üzerine bahis oynamaya devam edecek ve bir fırsat arayacak."

"Yeni bir tasarım ya da yeni bir takımla bunu yapabilir, dolayısıyla ben hikayesinin henüz sona erdiğini düşünmüyorum."

"Her şeye rağmen bu olağanüstü yolculukta ilgi çekici yeni bir bölümün geleceğini düşünmeye devam ediyorum." dedi.

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