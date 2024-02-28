Hamilton: "Horner soruşturması 'F1 için gerçekten önemli bir an'"
Lewis Hamilton, Red Bull'un Christian Horner'ın bir kadın çalışanına yönelik davranışına ilişkin soruşturmasının "değerlere saygı gösterme açısından Formula 1 için gerçekten önemli bir an" olduğunu söyledi.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Sam Bloxham / Motorsport Images
Horner araştırması
Horner'a dair açılan dava.
Mercedes pilotu'nun 2024 sezonunun açılış yarışı olan Bahreyn Grand Prix'si için düzenlenen etkinlik öncesi basın toplantısında konuştuğu esnada, Horner'ın Red Bull GmbH'nin soruşturmasının sonucu hâlâ açıklanmadığı için şu anda seyahat ettiği anlaşılıyor.
Şampiyonanın ticari haklarının sahibi ve motor sporlarının yönetim organı da dahil olmak üzere birçok F1 paydaşı, Red Bull'un gelecekteki motor ortağı Ford gibi Red Bull'u sonucu hızlı bir şekilde belirlemeye çağırdı.
Hamilton'ın yanı sıra McLaren pilotu Lando Norris ve Aston Martin pilotu Fernando Alonso'ya da bu soru yöneltildi. Alonso yorum yapmayı reddederken, Horner'ın yerinde kalması ve soruşturma süresince sezon öncesi testlerde resmi bir sıfatla konuşabilmesine özellikle atıfta bulunuldu.
Bu durum, F1'in son yıllarda şampiyonada çeşitliliği artırmaya yönelik genel çabaları bağlamında değerlendirilebilir.
Bu duruma tepkisi sorulan Hamilton, "Doğal olarak cevaplaması zor bir soru."
"Bence sporu ve insanların çalıştıkları ortamı güvenli ve kapsayıcı hale getirmek için her zaman daha fazlasını yapmalıyız."
"Ve her türlü iddia çok ciddiye alınmalıdır."
Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Açıkçası, olan biten her şeyi bilmiyoruz. Ancak, sporun üzerinde asılı durduğu için çözülmesi gerekiyor ve ileriye dönük olarak spor üzerinde yaratabileceği ya da yaratamayacağı etki açısından nasıl ele alındığını görmek gerçekten ilginç olacak."
"Bunun değerlerimize sadık kaldığımızdan emin olurken spor için gerçekten önemli bir an olduğunu düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.
Hamilton cevap vermeden önce konuşan Norris, "Şimdilik bizimle bir ilgisi yok."
"Soruşturma devam ediyor, bir şeyler oluyor. Ve [bu] şu anda dışında kalmayı tercih ettiğim bir şey. Bu kadar basit." dedi.
Red Bull pilotu Max Verstappen'e de aynı basın toplantısı sırasında Horner'ın durumu defalarca soruldu.
Soruşturmanın ne kendisini ne de Red Bull takımının genelini etkilemediğini defalarca ifade eden Verstappen'e, Horner'ın takımı yönetme şeklinin %100 arkasında olup olmadığı soruldu.
Bunu yapmamayı tercih eden Verstappen, bunun yerine "sürece güvendiğini" söyledi.
Max Verstappen, Red Bull Racing ve Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Verstappen, "Şu anda olan şey de bu. [Daha önceki cevaplar sırasında] bahsettiğim şey buydu."
"Ancak bunun yanı sıra, performanstan bahsettiğinizde, herkesin birbirine bağlı kalması elbette çok önemli." dedi.
Verstappen'den daha sonra Horner'ın karşı karşıya kaldığı süreç hakkında ne bildiği ve takım patronuna hâlâ tam güven duyup duymadığı konusunda ne düşüneceği soruldu.
Verstappen, "Bu konuya girmek istemiyorum. Çünkü bu zaten benim davam değil ve buna dahil olmak istemiyorum. Ekip olarak evet, bu sürece güveniyoruz ve sadece sabırlı olmamız gerekiyor çünkü bir şeyler söylemeye, yüksek sesle bağırmaya başlamaya gerek yok."
"Sabırlı olmak zorundasınız. Sanırım bunu yıllar içinde öğrendim." şeklinde cevap verdi.
Verstappen devam eden durum bağlamında Horner'ın Red Bull'un mevcut başarısı için çok önemli olduğunu, ancak F1'de değişim uzun vadede gerçekleştiği için bir takım patronunun ortadan kalkması halinde bir ya da iki yarışta takımda çok fazla bir şey olmayacağını söyledi.
Ancak Red Bull'un şu anda böyle düşünmediğini ve takımın moralinin olumlu olduğunu vurguladı.
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