Hamilton Hollanda GP'sinde takım telsizindeki yorumlarından ötürü Mercedes'ten özür diledi

Valtteri Bottas'ın motor sorunuyla ilk virajda yolda kalmasının ardından güvenlik aracı piste girmiş ve Red Bull bunun üzerine Max Verstappen'i yumuşak lastiğe geçirmişti.

Mercedes ise başlangıçta hem Hamilton hem de Russell pist üstünde tuttu ve ikili 1-2 şeklinde devam etti.

Bir tur sonra Russell, Mercedes'in kararıyla yumuşak lastik için pite alınırken, Hamilton aynı lastikle kaldı ve yarış tekrar başladığında Verstappen liderliği rahat şekilde eline geçirdi.

Hamilton yarış sırasında takım telsizinden Mercedes'in kararından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi ve "Beni böyle berbat bir duruma soktuğunuza inanamıyorum, şu anda ne kadar kızgın olduğumu anlatamam." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, for the lead after the restart

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images