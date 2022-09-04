Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Binotto: "Neden bu kadar tempo kaybettiğimizi anlamalıyız" Sonraki / Horner, Mercedes'in Hamilton'ı korumak için Russell'ı kullanmamasına şaşırmış
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Hamilton Hollanda GP'sinde takım telsizindeki yorumlarından ötürü Mercedes'ten özür diledi

Lewis Hamilton, Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde geriye düşmeye başlarken yaptığı yorumlardan ötürü takımdan özür diledi.

Haydn Cobb
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Hamilton Hollanda GP'sinde takım telsizindeki yorumlarından ötürü Mercedes'ten özür diledi
Haberi dinle

Valtteri Bottas'ın motor sorunuyla ilk virajda yolda kalmasının ardından güvenlik aracı piste girmiş ve Red Bull bunun üzerine Max Verstappen'i yumuşak lastiğe geçirmişti.

Mercedes ise başlangıçta hem Hamilton hem de Russell pist üstünde tuttu ve ikili 1-2 şeklinde devam etti.

Bir tur sonra Russell, Mercedes'in kararıyla yumuşak lastik için pite alınırken, Hamilton aynı lastikle kaldı ve yarış tekrar başladığında Verstappen liderliği rahat şekilde eline geçirdi. 

Hamilton yarış sırasında takım telsizinden Mercedes'in kararından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi ve "Beni böyle berbat bir duruma soktuğunuza inanamıyorum, şu anda ne kadar kızgın olduğumu anlatamam." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, for the lead after the restart

Lewis Hamilton, Mercedes W13, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, for the lead after the restart

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Fakat Hamilton, dördüncü tamamladığı yarıştan sonra Mercedes'ten özür diledi ve galibiyet için mücadele ederken, duygularına yenildiğini söyledi.

Hamilton, "Duygusal anlamda artık patlama noktasına gelmiştim ve bunun için takımdan özür diliyorum çünkü ne dediğimi dahi hatırlamıyorum, bir an için kendimi kaybettim."

"Fakat sanırım çok fazla tutkuya sahip olduğumu biliyorlar. Şahsen bardağın dolu tarafına bakmak istiyorum. Buraya epey zor bir yarışın ardından geldik ve bugün Red Bull pilotlarıyla savaşıyorduk,  birçok noktada çoğundan daha hızlıydık."

"Güvenlik aracı olmasaydı bence tek pit stopla yarış sonunda onlarla galibiyet için mücadele edebilirdik."

"Yani buradan çıkarılacak çok güzel şeyler var: Aracımız gayet iyi çalışıyordu. Eğer gelecek yarışlarda da aynı şekilde devam edebilirsek, onların hemen ensesinde olacağız ve o galibiyeti alacağız." dedi.

Toto Wolff, Hamilton'ın tepkisini anladığını söyledi.

Wolff Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Pilot için son derece duygusal bir durum çünkü galibiyet için yarışmaya bu kadar yakınsınız ve sonunda kazanamadıysanız, duygu patlamaları olabilir."

"Kokpitteki sürücü olarak yalnızsınız ve neler olduğunu göremiyorsunuz. Biz yarışı kazanmak için risk alıyor muyuz? Evet, risk alıyoruz."

"Lastikleri sadece beş turluktu, orta hamurdaydı. Yani yaptığımız şey, pozisyonunu korumak adına yapılabilecek en doğru şeydi. Sonuçta işe yaramadı ama ikinci ve üçüncü bitirmektense Lewis ile yarışı kazanma riskini almayı tercih ederim." dedi.

paylaşım
yorumlar
Binotto: "Neden bu kadar tempo kaybettiğimizi anlamalıyız"
Önceki haber

Binotto: "Neden bu kadar tempo kaybettiğimizi anlamalıyız"
Sonraki haber

Horner, Mercedes'in Hamilton'ı korumak için Russell'ı kullanmamasına şaşırmış

Horner, Mercedes'in Hamilton'ı korumak için Russell'ı kullanmamasına şaşırmış
Haydn Cobb Daha fazlası
Haydn Cobb
Mercedes, Hollanda GP'yi kazanabilmek için risk almayı seçmiş Hollanda GP
Formula 1

Mercedes, Hollanda GP'yi kazanabilmek için risk almayı seçmiş

Hollanda GP cezası hakkında Sainz: "Birinin hayatını kurtardığımı düşünüyordum" Hollanda GP
Formula 1

Hollanda GP cezası hakkında Sainz: "Birinin hayatını kurtardığımı düşünüyordum"

Ricciardo, McLaren sonrası F1 geleceğinden emin değil
Formula 1

Ricciardo, McLaren sonrası F1 geleceğinden emin değil

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Russell, Hamilton'ı geçerken yaşadığı "tuhaf" ana açıklık getirdi Hollanda GP
Formula 1

Russell, Hamilton'ı geçerken yaşadığı "tuhaf" ana açıklık getirdi

Hamilton: "Tamamen tükenmeden emekli olmayacağım"
Formula 1

Hamilton: "Tamamen tükenmeden emekli olmayacağım"

Hamilton, sıralamada DRS sorunu yaşamasaydı Macaristan GP'yi kazanabilir miydi? Macaristan GP
Formula 1

Hamilton, sıralamada DRS sorunu yaşamasaydı Macaristan GP'yi kazanabilir miydi?

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes, kendi güneş enerjisi çiftliğini kuruyor, çiftlik 6 milyon sterline mal olacak
Formula 1

Mercedes, kendi güneş enerjisi çiftliğini kuruyor, çiftlik 6 milyon sterline mal olacak

Ricciardo, Mercedes'in yedek pilotu mu olacak? Hollanda GP
Formula 1

Ricciardo, Mercedes'in yedek pilotu mu olacak?

Hamilton: "Mercedes kazanmaya kesinlikle çok yakın" Belçika GP
Formula 1

Hamilton: "Mercedes kazanmaya kesinlikle çok yakın"

Son Haberler

Verstappen: "Mercedes'in Zandvoort'ta tek pit stop yapabilmesi şaşırtıcı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Mercedes'in Zandvoort'ta tek pit stop yapabilmesi şaşırtıcı"

Max Verstappen, Mercedes'in hızına ve Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde zafere ulaşmak için tek pit stop strateji uygulayabilmesine şaşırdığını kabul etti.

Red Bull, Hollanda'da sezonun en hızlı pit stopuna imza attı
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Hollanda'da sezonun en hızlı pit stopuna imza attı

Zandvoort'ta gerçekleştirilen yarışta en hızlı pit stop, bu yıl birden fazla kez olduğu gibi Red Bull'dan geldi.

Villeneuve, Alpine ile Monza'da F1 testine çıkacak
Formula 1 Formula 1

Villeneuve, Alpine ile Monza'da F1 testine çıkacak

Jacques Villeneuve İtalya GP'den sonraki çarşamba günü, Alpine'in 2021 F1 aracını Monza'da test edecek.

Domenicali, Herta için kuralların gevşetilmesini istemiyor
Formula 1 Formula 1

Domenicali, Herta için kuralların gevşetilmesini istemiyor

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Colton Herta'nın F1'de yarışabilmesi için kuralları gevşetmek istemiyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.