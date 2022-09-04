Hamilton Hollanda GP'sinde takım telsizindeki yorumlarından ötürü Mercedes'ten özür diledi

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Valtteri Bottas'ın motor sorunuyla ilk virajda yolda kalmasının ardından güvenlik aracı piste girmiş ve Red Bull bunun üzerine Max Verstappen'i yumuşak lastiğe geçirmişti.

Mercedes ise başlangıçta hem Hamilton hem de Russell pist üstünde tuttu ve ikili 1-2 şeklinde devam etti.

Bir tur sonra Russell, Mercedes'in kararıyla yumuşak lastik için pite alınırken, Hamilton aynı lastikle kaldı ve yarış tekrar başladığında Verstappen liderliği rahat şekilde eline geçirdi.

Hamilton yarış sırasında takım telsizinden Mercedes'in kararından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi ve "Beni böyle berbat bir duruma soktuğunuza inanamıyorum, şu anda ne kadar kızgın olduğumu anlatamam." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, for the lead after the restart Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Fakat Hamilton, dördüncü tamamladığı yarıştan sonra Mercedes'ten özür diledi ve galibiyet için mücadele ederken, duygularına yenildiğini söyledi.

Hamilton, "Duygusal anlamda artık patlama noktasına gelmiştim ve bunun için takımdan özür diliyorum çünkü ne dediğimi dahi hatırlamıyorum, bir an için kendimi kaybettim."

"Fakat sanırım çok fazla tutkuya sahip olduğumu biliyorlar. Şahsen bardağın dolu tarafına bakmak istiyorum. Buraya epey zor bir yarışın ardından geldik ve bugün Red Bull pilotlarıyla savaşıyorduk, birçok noktada çoğundan daha hızlıydık."

"Güvenlik aracı olmasaydı bence tek pit stopla yarış sonunda onlarla galibiyet için mücadele edebilirdik."

"Yani buradan çıkarılacak çok güzel şeyler var: Aracımız gayet iyi çalışıyordu. Eğer gelecek yarışlarda da aynı şekilde devam edebilirsek, onların hemen ensesinde olacağız ve o galibiyeti alacağız." dedi.

Toto Wolff, Hamilton'ın tepkisini anladığını söyledi.

Wolff Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Pilot için son derece duygusal bir durum çünkü galibiyet için yarışmaya bu kadar yakınsınız ve sonunda kazanamadıysanız, duygu patlamaları olabilir."

"Kokpitteki sürücü olarak yalnızsınız ve neler olduğunu göremiyorsunuz. Biz yarışı kazanmak için risk alıyor muyuz? Evet, risk alıyoruz."

"Lastikleri sadece beş turluktu, orta hamurdaydı. Yani yaptığımız şey, pozisyonunu korumak adına yapılabilecek en doğru şeydi. Sonuçta işe yaramadı ama ikinci ve üçüncü bitirmektense Lewis ile yarışı kazanma riskini almayı tercih ederim." dedi.