Hamilton, Hollanda GP'de yeniden startta yanlış motor modunu seçmiş

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Mercedes pilotu, yarışın büyük bir bölümünde güçlü bir tempo yakalayarak Zandvoort'ta Max Verstappen'e galibiyet için meydan okudu. Ancak ilerleyen turlarda sanal ve gerçek güvenlik araçlarının yarışa dahil olmasıyla işler biraz değişti.

Valtteri Bottas'ın yarış dışı kalmasıyla yarışa dahil olan güvenlik aracı esnasında, Red Bull pist üstü pozisyonundan vazgeçerek Verstappen'i yumuşak lastikler için pite çağırdı. Hamilton ise Mercedes'in galibiyet için risk alma kararıyla pite çağırılmadı ve orta lastiklerle pistte kaldı.

Yeniden startta Hamilton, Verstappen'i ilk virajda arkasında tutmayı başaramadı ve ikinci sıraya düştü.

Red Bull'un Mercedes'e kıyasla önemli bir düzeyde düzlük hızı avantajına sahip olduğu bilinse de, ikili arasındaki bariz hız farkının bir motor sorunu yüzünden kaynaklanabileceği düşünüldü.

Ancak Hamilton, motorda bir sorun olmadığını ve bunun asıl sebebinin yeniden startta yanlış motor modundayken hızlanması olduğunu söyledi. Bu durum da 7 kez dünya şampiyonunun Verstappen kadar ivme kazanamamasına sebep oldu.

Hamilton, "Startta doğru motor modunu seçmekte geç kaldım fakat düzlükteyken doğru moddaydım. Onlar düzlüklerde fazla hızlılar." dedi.

Hamilton ve yarış mühendisi Peter Bonnington arasındaki radyo görüşmesi, Bonnington'ın Hamilton'a güvenlik aracı içeri girmeden önce motor modunu dengeli bir yarış ayarına getirmesi için 5. motor moduna geçmesi gerektiğini hatırlattığını gösteriyor.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bonnington, "Yarış yeniden başladığında, 5. motor moduna geç. İsteğine bağlı olarak arayı açmak için zorlayabilirsin ya da onu arkanda tutabilirsin." demişti.

Hamilton yeniden start için son virajdayken, Bonnington ona 5. motor ayarını tekrar hatırlattı. Hamilton bu ayarı yapana kadar araç, MGU-K'in 160 beygir gücü takviyesinden yaklaşık 1 saniye boyunca yoksundu.

Motor modu gecikmesi Hamilton'ı yavaşlatsa da, Verstappen'i arkasında tutma ihtimali üzerinde çok az fark yarattı. Red Bull'un yüksek temposundan dolayı Verstappen'i en fazla birkaç tur arkasında tutabilirdi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff yarıştan sonra, neden Hamilton'ı pite alarak yumuşak lastiklerle Verstappen'e atak yapmayı denemesine olanak vermedikleri konusunda konuştu.

Wolff, "Sanırım asıl bakmamız gereken şey, düzlük hızımızın eksikliği. Aracımız düzlükte çok sürüklenme yaşıyor. Bunu düzeltmeden, özellikle geçiş yapmanın zor olduğu bir pistte onlarla savaşmak çok zor olacak."

"Tabii ki imkansız diyemeyiz, fakat Red Bull'u geçme olasılığımız %50'den daha az." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images