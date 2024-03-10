Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Suudi Arabistan GP

Hamilton: "Hızlı virajlarda sanki farklı bir serideymiş gibi hissediyorum"

Lewis Hamilton Suudi Arabistan'ın yüksek hızlı virajlarında "rakip takımlarla" mücadele etmesinin neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes pilotu, uzun süre pit stop yapmadığı Cidde'de güvenlik aracı kolladı fakat beklediği fırsat gelmeyince yarışı dokuzuncu bitirdi.

Yarıştan sonra konuşan Hamilton, Mercedes W15'in yüksek hızlı virajlarda Red Bull, Ferrari ve McLaren ile boy ölçüşemeyeceğini söyledi.

Yarıştan sonra Sky'a verdiği demeçte, "Araç düşük hızda nispeten iyi. Orta hızda o kadar da kötü değil fakat yüksek hızda kilometrelerce uzaktayız."

"Yüksek hızlı virajlardan geçerken, etrafımdaki diğer isimlere kıyasla adeta farklı bir serideymiş gibi hissettim." dedi.

Hamilton, son üç yılda yaşadıkları problemlerin devam etmesi nedeniyle de kızgın.

"Üç yıl üst üste neredeyse aynı pozisyonda olmak kesinlikle sinir bozucu. Kesinlikle zor bir durum."

"Başımızı öne eğeceğimizi ve çalışmaya devam edeceğimizi biliyorum. Fabrikadaki herkesin elinden geldiğince zorladığını biliyorum. Fakat artık bazı büyük değişiklikler yapmamız gerekiyor."

"Belki de kışın yeterince büyük değişiklikler yapmadık, bilmiyorum..."

"Önümüzdeki üç takıma baktığınızda, bazı alanlarda bizden farklı konseptlere sahip olduklarını görüyorsunuz."

"Gelişmemiz gerekiyor, daha fazla performansa ihtiyaacımız var. Bence bu çok açık."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hamilton, yarış için çok fazla şey söylemek istemedi ve uzun bir ilk bölüm geçirmelerini sağlayan stratejiyi destekledi.

"Bence farklı bir şey denemeye değerdi. Araçları ayırmak ve farklı stratejiler denemek iyidir. Özellikle de içinde bulunduğumuz pozisyonda farklı şeyler yapmak mantıklıydı."

"Uzun süre pistte kalmak için elimden geldiğince mücadele ediyordum ve bir Güvenlik Aracı ya da başka bir şey umuyordum fakat hiçbir şey çıkmaması talihsizlikti."

"Elimizden gelen her şeyi yaptık ve yarışın gidişatı göz önüne alındığında bugün için umabileceğim en iyi sonuç muhtemelen buydu."

Hamilton, sonraki yarışların da zor geçeceği görüşünde.

"Önümüzdeki birkaç yarış zor olacak fakat elimizden gelen her şeyi yaparak, mümkün olan en iyi performansı göstermeye çalışacağız."

"Fabrikadaki herkesin de elinden geleni yapacağını biliyorum."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Horner: "Birisi ayrılmak istiyorsa, önünde durmayız"
Sonraki haber Wolff doğruladı: "Tüm takımlar Verstappen'i almak için amuda kalkar"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "Suudi Arabistan'da beklenenden daha iyiydik"

Verstappen: "Suudi Arabistan'da beklenenden daha iyiydik"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Verstappen: "Suudi Arabistan'da beklenenden daha iyiydik" Verstappen: "Suudi Arabistan'da beklenenden daha iyiydik"
Moto2 Katar: Lopez sezona zaferle başladı, Deniz ilk puanını aldı!

Moto2 Katar: Lopez sezona zaferle başladı, Deniz ilk puanını aldı!

Moto2
Lusail
Moto2 Katar: Lopez sezona zaferle başladı, Deniz ilk puanını aldı! Moto2 Katar: Lopez sezona zaferle başladı, Deniz ilk puanını aldı!
Vasseur: "Geçen yıl Cidde'de 1.5 saniye gerideydik, şimdi 0.5 saniye"

Vasseur: "Geçen yıl Cidde'de 1.5 saniye gerideydik, şimdi 0.5 saniye"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Vasseur: "Geçen yıl Cidde'de 1.5 saniye gerideydik, şimdi 0.5 saniye" Vasseur: "Geçen yıl Cidde'de 1.5 saniye gerideydik, şimdi 0.5 saniye"

Son Haberler

Norris, Suudi Arabistan GP'sinde neden hatalı start cezası almadı?

Norris, Suudi Arabistan GP'sinde neden hatalı start cezası almadı?

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Norris, Suudi Arabistan GP'sinde neden hatalı start cezası almadı? Norris, Suudi Arabistan GP'sinde neden hatalı start cezası almadı?
Krack: "Alonso, Suudi Arabistan GP'de rakipleriyle dalga geçiyordu"

Krack: "Alonso, Suudi Arabistan GP'de rakipleriyle dalga geçiyordu"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Krack: "Alonso, Suudi Arabistan GP'de rakipleriyle dalga geçiyordu" Krack: "Alonso, Suudi Arabistan GP'de rakipleriyle dalga geçiyordu"
Bearman: "Fiziksel açıdan zorlandığım için Hamilton beni dışarı çekti"

Bearman: "Fiziksel açıdan zorlandığım için Hamilton beni dışarı çekti"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Bearman: "Fiziksel açıdan zorlandığım için Hamilton beni dışarı çekti" Bearman: "Fiziksel açıdan zorlandığım için Hamilton beni dışarı çekti"
2023 MotoGP Katar GP: İlk yarışı Bagnaia kazandı, Binder 2. oldu, Martin podyumu tamamladı

2023 MotoGP Katar GP: İlk yarışı Bagnaia kazandı, Binder 2. oldu, Martin podyumu tamamladı

MGP MotoGP
Katar GP
2023 MotoGP Katar GP: İlk yarışı Bagnaia kazandı, Binder 2. oldu, Martin podyumu tamamladı 2023 MotoGP Katar GP: İlk yarışı Bagnaia kazandı, Binder 2. oldu, Martin podyumu tamamladı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye