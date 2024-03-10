Hamilton: "Hızlı virajlarda sanki farklı bir serideymiş gibi hissediyorum"
Lewis Hamilton Suudi Arabistan'ın yüksek hızlı virajlarında "rakip takımlarla" mücadele etmesinin neredeyse imkansız olduğunu söyledi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Steve Etherington / Motorsport Images
Mercedes pilotu, uzun süre pit stop yapmadığı Cidde'de güvenlik aracı kolladı fakat beklediği fırsat gelmeyince yarışı dokuzuncu bitirdi.
Yarıştan sonra konuşan Hamilton, Mercedes W15'in yüksek hızlı virajlarda Red Bull, Ferrari ve McLaren ile boy ölçüşemeyeceğini söyledi.
Yarıştan sonra Sky'a verdiği demeçte, "Araç düşük hızda nispeten iyi. Orta hızda o kadar da kötü değil fakat yüksek hızda kilometrelerce uzaktayız."
"Yüksek hızlı virajlardan geçerken, etrafımdaki diğer isimlere kıyasla adeta farklı bir serideymiş gibi hissettim." dedi.
Hamilton, son üç yılda yaşadıkları problemlerin devam etmesi nedeniyle de kızgın.
"Üç yıl üst üste neredeyse aynı pozisyonda olmak kesinlikle sinir bozucu. Kesinlikle zor bir durum."
"Başımızı öne eğeceğimizi ve çalışmaya devam edeceğimizi biliyorum. Fabrikadaki herkesin elinden geldiğince zorladığını biliyorum. Fakat artık bazı büyük değişiklikler yapmamız gerekiyor."
"Belki de kışın yeterince büyük değişiklikler yapmadık, bilmiyorum..."
"Önümüzdeki üç takıma baktığınızda, bazı alanlarda bizden farklı konseptlere sahip olduklarını görüyorsunuz."
"Gelişmemiz gerekiyor, daha fazla performansa ihtiyaacımız var. Bence bu çok açık."
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Hamilton, yarış için çok fazla şey söylemek istemedi ve uzun bir ilk bölüm geçirmelerini sağlayan stratejiyi destekledi.
"Bence farklı bir şey denemeye değerdi. Araçları ayırmak ve farklı stratejiler denemek iyidir. Özellikle de içinde bulunduğumuz pozisyonda farklı şeyler yapmak mantıklıydı."
"Uzun süre pistte kalmak için elimden geldiğince mücadele ediyordum ve bir Güvenlik Aracı ya da başka bir şey umuyordum fakat hiçbir şey çıkmaması talihsizlikti."
"Elimizden gelen her şeyi yaptık ve yarışın gidişatı göz önüne alındığında bugün için umabileceğim en iyi sonuç muhtemelen buydu."
Hamilton, sonraki yarışların da zor geçeceği görüşünde.
"Önümüzdeki birkaç yarış zor olacak fakat elimizden gelen her şeyi yaparak, mümkün olan en iyi performansı göstermeye çalışacağız."
"Fabrikadaki herkesin de elinden geleni yapacağını biliyorum."
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